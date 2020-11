Docente Friesland College uitgeroepen tot ‘best creative teacher’

LEEUWARDEN-EURHODIP, de organisatie van 150 hotelscholen in vooral Europa, heeft Patricia Bekkema-Dijksma van het Friesland College uitgeroepen tot ‘best creative teacher’. De prijs werd vanochtend uitgereikt tijdens een online meeting vanuit NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden, waar volgend jaar een grote - nu uitgestelde – bijeenkomst van de organisatie zal plaatsvinden.

In deze coronacrisis waarin de wereld van ‘travel and hospitality’ het lastig heeft en ook scholen moeten zoeken naar alternatieven op studenten toch een goede opleiding te bieden, schreef EURHODIP een prijsvraag uit om mooie voorbeelden in beeld te brengen. De organisatie verzamelt de Top 5 onder meer in een magazine en op de website, om collega’s te inspireren.

Een hoofdrol is weggelegd voor Patricia Bekkema van de Middelbare Hotelschool Friesland (MHF) op het Friesland College. Zij maakte onder meer aantrekkelijk lesmateriaal over voorraadbeheer in een restaurant en zette haar studenten graag thuis aan de slag om - voor de camera - te koken, mooie gerechten te bedenken en hun kennis te delen.

Ook nodigde de docente Ward de Graaf, tot voor kort chef-kok bij restaurant Eindeloos in Leeuwarden, uit om voor de camera te vertellen hoe hij bijvoorbeeld een nieuw dessert verzint. Met liefst een seizoensgebonden hoofdbestanddeel dus, en dan ook uit de regio… Dat leverde dus een bijzonder dessert met mango op, want De Graaf zat op dat moment in een lockdown vast op de Filippijnen. EURHODIP was onder de indruk.