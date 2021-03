Dit zijn de meest voorkomende problemen van een vaatwasser

INGEZONDEN - In een gemiddeld huishouden wordt de vaatwasser intensief gebruikt. Dit is zeker het geval in grote gezinnen.

Hoe meer mensen er in huis wonen, des te eerder een vaatwasser vol is. En als het apparaat vol is, zet je hem aan. Hierdoor is de vieze vaat binnen de kortste keren weer schoon. Althans, wanneer het apparaat gewoon zijn werk doet. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. Jouw vaatwasser kan namelijk te maken krijgen met problemen. In deze tekst zetten we de meest voorkomende problemen van een vaatwasser op een rijtje.

1. Lekkage

Om vieze borden, glazen en bestek schoon te krijgen, gebruikt jouw vaatwasser water. In de meeste gevallen blijft het water in het apparaat. Toch kan er na verloop van tijd een plas water onder, naast of achter de vaatwasser komen te staan. In dat geval is er sprake van een lekkage. Ligt er een plas water voor de deur? Kijk dan of er iets mis is met de rubbers. Wanneer de plas aan de achterkant ligt, raden wij je aan de afvoerslang te inspecteren. Deze slang kan namelijk gaan scheuren. Als dit gebeurt sijpelt het water uit de slang wanneer de pomp het water afvoert.

2. Verstopping

Een tweede probleem dat veel voorkomt onder vaatwassers is een verstopping. Als hier sprake van is, wordt het water mogelijk niet (volledig) meer afgevoerd. Hierdoor kan er een laagje water in de vaatwasser blijven staan. De oorzaak hiervan zit vaak in de filters. Als je jouw vaatwasser nooit schoonmaakt, kunnen deze na verloop van tijd namelijk verstopt raken met etensresten. Gevolg hiervan is dat het water er niet of nauwelijks meer doorheen kan. Dit probleem kun je vaak verhelpen door de filters eens goed schoon te maken.

3. Vaat wordt niet goed schoon

Nadat jouw vaatwasser zijn programma voltooid heeft, is de vaat schoon. Toch kan het zijn dat jouw borden, glazen en bestek niet schoon zijn na afloop van het programma. Dit komt mogelijk doordat het water in het apparaat niet warm genoeg wordt. De oorzaak hiervan kan in het verwarmingselement zitten. Kalk kan hier namelijk vat op krijgen. Er kan ook iets mis zijn met de thermostaat. Als dit onderdeel defect is, wordt het water in jouw vaatwasser namelijk niet warm genoeg meer.

Zelf verhelpen of laten doen?

Als een vaatwasser een storing heeft, geeft het apparaat vaak zelf aan wat er mankeert. Vaak wordt er een foutcode weergeven op het display. Als je deze code intypt op het internet, zie je binnen de kortste keren wat er mankeert. Gaat het om een verstopping? Dan kun je het probleem mogelijk zelf verhelpen. Helaas is dit lang niet altijd het geval. Weet je niet hoe je een probleem verhelpt of lijkt het je niet verstandig om hier zelf mee aan de slag te gaan? Besteed reparatie van de vaatwasser dan uit aan een witgoedmonteur.