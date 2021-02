Dit zijn de leukste vakantieparken in Friesland

Deze vakantieparken zijn verspreid over heel Nederland. Daarnaast vinden jullie deze parken niet alleen in ons eigen kikkerlandje, maar ook in onder andere Duitsland en België. Wisten jullie dat er in ‘t prachtich Fryslân maar liefste drie Landal GreenParks vakantieparken te vinden zijn? Wij vertellen jullie graag welke parken dit zijn en waarom ze zo leuk zijn om daar vakantie te vieren!

Op vakantie in Friesland

Wie op vakantie wil in Nederland, moet een vakantie naar Friesland hoe dan ook overwegen! Ontdek de prachtige Friese meren, wandel door de mooie natuur en bezoek de historische, bekende elf steden. Wanneer jullie er last minuteeventjes tussenuit willen, is Friesland een geschikte uitvalsbasis voor een vakantie in eigen land. Of het nu winter, lente, zomer of herfst is: elk seizoen kent hier zijn charmes! Kies voor een vakantie naar één van de Landal vakantieparken en geniet van een welverdiende break…

Landal Waterpark Sneekermeer

Een verblijf aan het Sneekermeer is altijd een goed idee! Dit vakantiepark beschikt over verschillende vrijstaande woningen tot maximaal acht personen: geschikt voor zowel jong als oud! Watersportliefhebbers zijn hier dan ook aan ‘t juiste adres, aangezien er op het park een eigen bootverhuur is. Huur een boot, ontdek de meren en geniet van een dagje weg op het water. Daarnaast beschikken alle vakantiehuisjes over een eigen aanlegsteiger, zodat jullie binnen no time weer kunnen relaxen in jullie huisje.

Landal Esonstad

Op zoek naar een goede Landal korting? Bekijk dan eens alle geweldige aanbiedingen bij Landal Esonstad. Dit vakantiepark grenst direct aan Nationaal Park Lauwersmeer en is een echte favoriet voor veel Nederlanders om hun vakantie door te brengen. Landal Esonstad beschikt over moderne vakantiewoningen tot wel twaalf personen. Daarnaast kunnen de kids zich vermaken in het zwembad of het indoorspeelparadijs en kunnen jullie ‘s avonds een hapje eten in het restaurant of kiezen voor een snelle take-away! Dat wordt genieten…

Landal Waterpark Terherne

Dit derde Friese vakantiepark mogen jullie absoluut niet missen! Landal Waterpark Terherne is gelegen aan de Terhernster Poelen (hoe kan het ook anders...) en beschikt ook over een eigen bootverhuur, zodat jullie binnen no time op het water kunnen zijn! Jullie verblijven in een luxe waterwoning die onder andere is voorzien van een eigen sauna… Hoe geweldig is dat?

Friesland is een geweldige provincie om jullie vakantie in eigen land door te brengen. Vergeet het zonnige Limburg, de natuurrijke Achterhoek of de groene Veluwe en kies voor een vakantie naar het prachtige Friesland… Wedden dat jullie hier vaker terug zullen komen?