Dit jaar nog legaal online gokken in Nederland

INGEZONDEN - Online gokken is erg populair en de markt is het afgelopen decennium enorm gegroeid.

Talrijke online casino's en gebruikers hadden kritiek op het feit dat deze markt in Nederland nog niet wettelijk gereguleerd is.

Legaliseren en reguleren rondom oktober 2021

Als alles goed gaat, wordt online gokken in Nederland dit jaar ( waarschijnlijk oktober 2021) eindelijk voor het eerst in het hele land gelegaliseerd en gereguleerd. Dit betekent dat je kan spelen bij een online casino met een Nederlandse vergunning. Maar wat houdt dit precies in? Simpel gezegd: de Nederlandse overheid zal online casino’s gaan voorzien van licenties. Hierdoor wordt spelen in een online casino veiliger aangezien er gekeken wordt of het aan alle eisen voldoet. Er zijn veel exploitanten die kiezen voor deze Nederlandse kansspelvergunning om een legaal online casino in Nederland te runnen.

Nederlandse licentie

Tot nu toe was online gokken in Nederland illegaal. Hierdoor werden casinospelers gedwongen om te spelen bij illegale, buitenlandse en soms slecht gereguleerde aanbieders. De Nederlandse overheid wil de burgers beschermen tegen dubieuze aanbieders en heeft daarom prioriteit gegeven aan het reguleren van deze markt. Daarom krijgen online casino’s vanaf dit jaar de mogelijkheid om een ​​officiële licentie aan te vragen als ze hun online casino in Nederland willen aanbieden. De vergunningen worden afgegeven na onderzoek door de KSA (Kansspelautoriteit) die een reeks strenge eisen stelt aan de bedrijven. Zo moeten casino’s in Nederland zijn aangesloten op het Centraal Kansspelregister (CRUKS).

De reden waarom het zo lang heeft geduurd om online casino’s te reguleren is dat de Nederlandse overheid eerst een kansspelwet wilde maken waarin verslavingspreventie is opgenomen. Zo wil Nederland dat online spelers een profiel aanmaken waarin ze bijvoorbeeld moeten aangeven hoeveel ze maximaal willen spelen. Online aanbieders van gokspellen moeten spelers waarschuwen als ze te veel risico nemen (bijvoorbeeld als ze voor zeer lange tijd spelen of veel geld inzetten). Ook komt er een centraal register dat probleemspelers tijdelijk kan verbieden deel te nemen aan risicovolle kansspelen. Online casino’s mogen ook jongeren niet in verleiding brengen om te gaan gokken. Dus reclame die specifiek gericht is op jongeren, is verboden.

Hoe kies je een veilig online casino?

Op het internet zijn veel online casino recensies te vinden van casino’s waar je online kunt gokken. In deze recensies, waarin de aanbieders worden beoordeeld op verschillende punten, krijg je zelf een goed idee bij welk casino je veilig en plezierig kunt gaan spelen. In de recensie wordt beschreven over welke licenties het casino beschikt en of het voor Nederlandse gokkers wel veilig is om hier te spelen. Hierdoor weet je zeker dat gokken bij deze aanbieders een veilige keuze is.