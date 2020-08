Discussie over verlagen maximale stroomopbrengst van zonneparken

Wat Liander betreft zouden zonneparken maar 75 procent van de maximale opbrengst kunnen transporteren. Oeds Kuiper van Liander: "Wij zitten nu soms met een transporttekort op onze netten."

"Dat komt met name doordat er grote vermogens worden aangevraagd door projectontwikkelaars en initiatiefnemers voor grote zonneparken. Die kunnen we niet allemala rechtstreeks op onze netten aansluiten." Worden ze wel aangesloten op de netten van Liander, dan gebeurt dat op basis van het maximale vermogen dat wordt aangevraagd. Dat is 100 procent, en ligt vast in een elektriciteitsnet.

"De vraag is of het wel zinvol is, als je met name naar april en mei kijkt heb je maximaal zon en zie je zo nu en dan een piekje tot de 100 procent. Maar gemiddeld over het jaar komt het heel weinig voor." Het nadeel is volgens Kuiper dat je nu een hele zware aansluiting aanlegt, maar dat die niet op een rendabele wijze worden gebruikt. "Vergelijk het met een snelweg van vier stroken. Die stroken heb je eigenlijk maar één week per jaar nodig."

De wet veranderen

Bij Liander vinden ze nu dat de wet zou moeten worden aangepast. "Als je kijkt naar de energietransitie moeten er misschien wel meer aspecten aan de energiewet worden veranderd," zegt Kuipers. Want een beheerder mag niet aan opslag doen, terwijl het volgens Kuiper wel een mogelijkheid is om de maatschappelijke kosten omlaag te krijgen. "Wij zijn natuurlijk druk met lobbyen in Den Haag om dat erdoor te krijgen," zegt Kuipers.

Liander wil in de toekomst meer op windenergie inzetten. "Er is nu een verdeling van 80 procent zon en 20 procent wint," zegt Kuipers. "Als je die naar een 50-50 verhouding kunt krijgen worden de piekbelastingen op de netten al 20 procent lager." Dat zou Liander 400 miljoen euro besparen, denkt Kuipers.

"De netten moeten sowieso worden uitgebreid," vindt Maarten de Groot van GroenLeven, een bedrijf dat zonneparken realiseert. "Niet alleen voor duurzame energie, maar ook voor elektrische auto's en elektrificatie van de industrie. De netbeheerder is wettelijk ook verplicht om ons aan te sluiten. Maar als het niet kan, dan kan het niet. Dus we moeten op zoek naar oplossingen. Liander draagt nu aan om op het piekmoment 75 procent terug te stappen."

Geen structurele oplossing

Dat is volgens De Groot geen structurele oplossing. "Om nou te zeggen we doen standaard 75 procent op die piekmomenten, daar zijn wij niet voor. Omdat iedere situatie anders is: zonneparken staan op verschillende locaties en zijn niet even groot. Dus om dat structureel te doen, dat is geen goede aanpak." Er moet wel worden samengewerkt, zo vindt hij.

De Groot: "We werken intensief samen met netbeheerders om toch de energie vanuit zonneparken het net op krijgen. Daarvoor doen we ook met Enexis een pilot waar dit eigenlijk ook al gebeurt. Op zo'n piekmoment kunnen wij als energieleverancier minder terug leveren. Als je het over een jaar bekijkt heb je wellicht een verminderde elektriciteitsopbrengst van twee tot drie procent. Als je het op deze manier zou aansluiten, dan kun je wellicht 30 procent meer zonne-energie kunt aansluiten. Dat is wat wij testen met Enexis. Maar we doen bijvoorbeeld ook een proef bij Noordwolde om zonne-energie om te zetten naar waterstof."

In Heerenveen worden momenteel twee grote zonneparken aangelegd.