Dirk Spoor volgt Paul Melles op als directeur van Rederij Doeksen

SNEEK- Sneker Paul Melles (60) neemt op 31 december 2020 afscheid als directeur van Rederij Doeksen. Melles: “Komend jaar werk ik 34 jaar voor de Rederij, waarvan 20 jaar als algemeen directeur. Deze jaren zijn leerzaam geweest, boeiend, hectisch, vol kansen en uitdagingen. Zo’n beetje alles wat maar gebeuren kon, hebben we meegemaakt. Van concessiestrijd tot corona-uitbraak. We hebben mooie nieuwbouwprojecten kunnen realiseren en grote stappen gezet op het gebied van veiligheid, gastvrijheid en vergroening van onze vloot. Ik laat een mooi bedrijf achter waar ik erg trots op ben. Maar het is nu tijd voor een nieuwe generatie.”

Melles wordt opgevolgd door Dirk Spoor (38), die momenteel de functie van hoofd hospitality en HR vervult. Spoor kwam in 2010 in dienst bij Rederij Doeksen. “Dirk heeft visie en ambitie en weet precies wat belangrijk is om een bedrijf als Rederij Doeksen succesvol de toekomst in te loodsen. We zijn de afgelopen twee jaar intensief met elkaar opgetrokken om hem op het directeurschap voor te bereiden. Ik ben trots dat we de directiewissel intern kunnen oplossen. Het bedrijf is bij hem in heel goede handen.”

Paul Melles blijft bij de rederij betrokken: “Koninklijke Doeksen heeft me gevraagd om als technisch directeur de bestaande activiteiten van onze holding - waar naast Rederij Doeksen ook de bedrijven Waterbus en Royal Huisman onder vallen - te ondersteunen en nieuwe projecten op te starten. De afgelopen jaren heb ik veel kennis en ervaring opgebouwd, o.a. op het gebied van vergroening. Op dat gebied zal ik zeker gaan adviseren en daar heb ik erg veel zin in.” Hij lacht: “En daarnaast, zeker niet onbelangrijk: mijn vierde kleinkind is op komst. Ik wil meer tijd kunnen besteden aan mijn gezin en meer genieten van de dingen in het leven.”

Dirk Spoor (1982)

Dirk Spoor is opgegroeid in Arum en geboren in Harlingen. Hier ging hij ook naar de middelbare school. Hij studeerde International Hospitality Management aan de CHN (thans NHL Stenden) in Leeuwarden. Vervolgens bekleedde hij diverse jaren managementfuncties in de hotellerie in het binnen- en buitenland. In 2010 kwam hij bij Rederij Doeksen in dienst als hoofd horeca en lid van het managementteam. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de reorganisatie van het horecabedrijf naar een moderne, gastvrije organisatie met meer kwaliteit. Hij werd verantwoordelijk voor de front office en het contactcenter. In 2018 werden ook de P&O beleidszaken aan zijn takenpakket toegevoegd. Dirk Spoor is gehuwd, heeft twee dochters en is woonachtig in Goutum.

Paul Melles (1960)

Paul Melles studeerde in 1980 af in Maritieme Techniek aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz, de grootste Maritieme Academie van Nederland. Na een aantal jaren op zee te hebben gewerkt aan boord van koopvaardijschepen, koos hij in 1987 voor een carrière aan wal. Hij trad 1987 in dienst bij Rederij Doeksen als hoofd technische dienst en later, in 1999 als technisch directeur bij holdingmaatschappij Doeksen Transport Group (tegenwoordig: Koninklijke Doeksen). In deze hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het technisch en operationeel beheer en hield hij toezicht op de bouw en refits van tal van schepen als senior projectmanager.

Al in 2000 onderzocht hij de mogelijkheden om LNG als voortstuwingsbrandstof te gebruiken voor toekomstige veerbootontwerpen. Iets waar hij zich voor bleef inzetten toen hij in 2001 Henk Oosterbeek opvolgde als algemeen directeur bij Rederij Doeksen. Onder zijn bedrijfsleiding werden verschillende vernieuwende, efficiënte veerbootontwerpen geïntroduceerd en werd in 2014 de vervoersconcessie met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat getekend. In 2020 neemt Rederij Doeksen twee innovatieve catamarans in de vaart, die single fuel varen op Liquefied Natural Gas (LNG).

Rederij Doeksen

Rederij Doeksen is onderdeel van de holding Koninklijke Doeksen BV, net als de bedrijven Waterbus en Royal Huisman. Rederij Doeksen heeft 325 medewerkers (230 fte) verdeeld over de locaties Terschelling, Vlieland en Harlingen. Jaarlijks vervoert het bedrijf bijna 800.000 passagiers over de Waddenzee naar Vlieland en Terschelling met een vloot van autoveerboten, snelle catamarans en een vrachtcatamaran.