Diploma drive-in bij ROC Friese Poort

Door de coronaperikelen loopt het dit jaar anders voor veel studenten. De docenten en opleidingsmanagers van ROC Friese Poort willen de uitreiking niet aan de studenten voorbij laten gaan. Daarom zoeken de opleidingsteams creatieve oplossingen voor de diploma-uitreiking zodat studenten toch hun diploma in ontvangst kunnen nemen op feestelijke wijze.

Welverdiend feestje

‘Het is zo’n gekke tijd nu we onze studenten niet meer dagelijks zien’, zegt Nienke Wempe, opleidingsmanager Pedagogiek en Onderwijs bij ROC Friese Poort in Sneek. ‘Normaal werken we in deze laatste periode van het schooljaar toe naar de uitreiking van de diploma's. Het is een intensieve en bijzondere periode. Dat is nu heel anders. Diploma-uitreikingen kunnen niet op de normale manier doorgaan. Maar wij gunnen onze studenten dit feestje zo. Ze hebben ondanks dat ze niet op school konden zijn de afgelopen periode hard gewerkt voor hun diploma. In alle vestigingen binnen ROC Friese Poort denken teams daarom na over een creatieve invulling voor de diploma-uitreiking. Met een aantal collega’s hebben we de FP diploma drive-in bedacht.’

Drive-in

In de week van 7 juli kunnen de studenten van opleidingen van ROC Friese Poort in Sneek elk uur in groepen van maximaal 20 auto’s het schoolplein oprijden. Er is een toespraak voor de studenten en vervolgens worden de studenten naar voren geroepen voor de felicitatie en het in ontvangst nemen van het diploma. Natuurlijk is er muziek en een hapje en drankje. Het plein wordt feestelijk aangekleed net zoals bij een ‘echte’ diploma-uitreiking. Er zijn ook docenten teams die de uitreiking op een andere manier aanpakken. Bijvoorbeeld het team van de entree opleiding in Sneek. Ans Bakker, opleidingsmanager van de Entreeopleidingen bij ROC Friese Poort in Sneek licht toe: ‘Bij de Entreeopleidingen zijn er ook studenten van buitenlandse afkomst. Deze studenten en hun ouders beschikken vaak niet over een auto. We willen hen niet passeren. Daarom draaien we het voor deze groepen om. Wij komen met de auto naar hun toe om persoonlijk het diploma te brengen en hen te feliciteren’.

1,5 meter school

Alle studenten die examen mogen doen zijn de afgelopen week op school geweest of komen nog naar school om hun examens af te leggen. Hiervoor zijn de afgelopen weken allemaal passende maatregelen genomen. Jolanda Brouwer, hoofd Facilitaire dienst, legt uit: ‘In het hele gebouw is signing geplaatst met 1,5 meter tekens, er zijn desinfectiemiddelen in alle lokalen aanwezig en de examenlokalen zijn zorgvuldig ingericht met meer dan 1,5 meter afstand tussen alle tafels. Er kunnen veel minder studenten in een leslokaal. Gelukkig hebben wij een groot gebouw met voldoende ruimte waardoor wij alle examens door kunnen laten gaan. Voor ons is het prioriteit dat al onze studenten voor de zomer met een diploma onze school kunnen verlaten. Daar hebben we op deze manier alle vertrouwen in. ’