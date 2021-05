Digitale bijeenkomst over succesvol starten of groeien in crisistijd

Voor wie?

Het evenement is bedoeld voor iedereen in regio Friesland die erover nadenkt om een eigen bedrijf te starten, net begonnen is of al een tijdje onderneemt en verder wilt groeien. Het gehele programma is erop ingericht om op een interactieve manier zoveel mogelijk kennis en inspiratie op te doen, middels een gevarieerd programma.

Programma

Het programma bestaat uit een rondetafelgesprek waarin diverse experts en ondernemers uit verschillende sectoren met elkaar in gesprek gaan over hoe je in de huidige Coronatijd toch een succesvolle onderneming op kan bouwen. Daarna zal keynotespreker Friso Visser zijn inspirerende ondernemersverhaal delen en wordt de avond afgesloten met diverse interessante webinars, over diverse onderwerpen, zoals het bepalen van je uurtarief, online marketing en regelingen en subsidies voor starters.

Keynote spreker: Friso Visser

Friso is de oprichter van Brain Fuel, een creatieve start-up die brainstorms en innovatiesessies organiseert voor partijen als Disney tot Amnesty en van Ali B tot de Politie. Zijn ondernemersverhaal begon met het geven van een presentatie over zijn nieuwe brainstormtool aan Harvard en MIT.

Aanmelden

Het programma is kosteloos om aan deel te nemen. Aanmelden kan via www.startersdagen.com/startersbijeenkomstfriesland. Hier is ook het meer informatie te vinden over het programma en een overzicht van alle deelnemende kennispartners.