Digitale aftrap jubileumjaar dé Friso en jubileumvlag in top

SNEEK- Natuurlijk voelde het vanmorgen allemaal dubbel, de officiële aftrap van het jubileumjaar Friso Bouwgroep 75 jaar. Henk Dedden, algemeen directeur, die in alle stilte de jubileumvlag voor het kantoorpand van Friso aan de Pieter Zeemanstraat nummer 9 in Sneek in top hijst. Verder geen toeters en bellen, laat staan een muziekkorps of hotemetoten die acte de présence geven. Nee, een beetje mistige donderdagmorgen is het decor. En toch past het ook weer een beetje bij wie Friso pretendeert te zijn. Een degelijk bouwbedrijf!

Dé Friso

“Witst wat de Snitsers sizze, at se it oer ús bedriuw hawwe? Dé Friso!” Henk Dedden is een man die van dergelijke kleine dingen kan genieten. Zojuist heeft Omrop Fryslân opnamen gemaakt in de werkplaats van Friso vlak bij het hoofdkantoor, waar de toren van het Bolswarder stadhuis wordt gerestaureerd. Voor het plaatje is die locatie prima om het gesprek met de algemeen directeur aan te gaan.

Met elkaar

Nynke Dedden, communicatiemedewerker en haar collega Esther Lakerveld bieden koffie aan. Nynke is best trots op het bedrijf waar haar vader leiding aan geeft, maar ze laat zich er niet op voorstaan dat zij de dochter van is. Ook nergens voor nodig.

“We doen het hier allemaal met elkaar, dat gevoel dat willen we graag naar buiten uitstralen. Friso wil de wereld graag een beetje mooier maken. Als je ziet hoe mooi de Oosterpoort-woningen geworden zijn, daar doen we het voor. De bewoners een mooi plekje geven. Door corona is het allemaal wat lastiger, maar op de bouwplaatsen hang nog altijd een goede sfeer. Er zijn nog genoeg plekken waar wij mooie dingen kunnen creëren. De Oosterpoort in Sneek is er eentje van. In de herontwikkeling zit veel werk, oude gebouwen weer een nieuwe functie geven en nieuw leven in te blazen. Dat zijn vaak de mooiste projecten en de jongens op de bouw houden er ook van.”

Feestelijke kleding aangetrokken

Dat het vandaag toch een beetje feest bij Friso is, laten Nynke en collega Esther letterlijk zien. “We hebben gisteren tegen elkaar gezegd dat we vandaag feestelijke kleding aantrekken. Er zou een feest komen voor de medewerkers, een festival voor iedereen die in de bouw geïnteresseerd is en speciale aandacht voor relaties. Maar ja, Corona gooide roet in de taart. En daarom vieren we het feest op een aangepaste manier”, vertelt Nynke.

Digitale aftrap voor 550 medewerkers



Het jubileumjaar is officieel van start gegaan. “Met ruim 550 personeelsleden is dat in deze tijd niet eenvoudig. Om toch gezamenlijk stil te staan bij deze mijlpaal trappen we het jubileumjaar digitaal af. Met een videoboodschap worden al onze medewerkers gefeliciteerd en toegesproken. In dezelfde video krijgen we ook felicitaties van bestuurders en collega bouwbedrijven. Daarnaast kan de jubileumvlag natuurlijk niet ontbreken.”

En de jubileumvlag, die wappert vanaf vandaag bij alle vestigingen. Henk Dedden, hijst de oranje jubileum Frisovlag in top, want gezamenlijk het jubileumjaar uitdragen is het minst wat je in coronatijd kunt doen.

“We hopen dat we aan het eind van dit jubileumjaar toch nog een feest kunnen vieren en om daar met elkaar te kunnen proosten op ons mooie bedrijf”, spreekt Nynke uit.

“De afgelopen 75 jaar ervoeren we keer op keer, dat een woelige zee altijd weer rustig wordt. Daarom kijk ik met veel vertrouwen uit naar het nieuwe jaar. Ik wens alleen een mooi en boeiende jubileumjaar”, laat Henk Dedden zijn werknemers nog weten.

Over Friso

Vlak na de oorlog, zo’n 75 jaar geleden, was er in Nederland behoefte aan woningen. Om het hoofd te kunnen bieden aan de woningnood besloten een aantal Sneker bouwbedrijven de krachten te bundelen en mee te werken aan de wederopbouw van Nederland. De Friese Onderneming, of kortweg Friso is een feit. Friso heeft vestigingen in Sneek, Leeuwarden, Groningen, Almere, Eibergen en fabrieken in Sneek en Leeuwarden. Onder de bezielende leiding van Henk Dedden, die sinds 1998 directeur van Friso Bouwgroep B.V. is, groeide Friso uit tot een veelzijdig bouwbedrijf, dat alle facetten van de bouw beheerst én met haar projecten volop vertegenwoordigd is in Noord- en Oost-Nederland.