Diamond painting, jouw nieuwe hobby?

Je moet veel geduld hebben want het is monnikenwerk, maar als je houdt van gepriegel dan is het zeker iets om naar te kijken. Wie weet wordt het wel jouw nieuwe hobby!

Diamantjes leggen

Bij Diamond Painting plaats je steentjes, diamantjes, op een stuk canvas. Op het canvas staan allerlei rondjes met nummers erin zodat je precies weet welke kleur of welke steen waar moet komen. Als je dit gedaan hebt dan zie je dat er een mooi patroon ontstaat. De kans is natuurlijk groot dat je vanwege het mooie patroon de diamond painting gekocht hebt, dus een grote verrassing zal dat niet zijn.

Je kunt het zo gek niet bedenken

Je kunt het zo gek niet bedenken of de print is er. Wat dacht je van prachtige dieren zoals een leeuw, een bos of een foto van je eigen hond? Dit is allemaal mogelijk! Je kunt ook kiezen uit verschillende moeilijkheidsgradaties. Het is wijsheid om echt met een makkelijk sjabloon te starten, want het is intensiever dan je misschien zal verwachten. Het is niet zozeer moeilijk, als wel intensief. Je moet steentje voor steentje iets opbouwen.

Ze gaan levenslang mee

Meestal als je iets knutselt is het niet eeuwig houdbaar. Vooral niet als het van papier of karton is! Het grote voordeel van diamond painting is dat het echt levenslang mee gaat. Omdat de bolletjes van plastic zijn, blijft het lang goed. En de lijm die je gebruikt om de diamantjes te plakken is ook zeer stevig. Het is dus zeker een leuk idee om iets moois te maken bij de geboorte van iemand. Dan kan diegene er jaren later nog naar kijken en ziet het er precies hetzelfde uit!

Je hebt dus enorm veel sjablonen die kant en klaar zijn. Hier zit dan een pen bij om ze erop te plakken, een tangetje, lijm en allerlei kleuren die je moet gebruiken op het canvas. Zo weet je zeker dat je het sjabloon krijgt die je op de verpakking ziet.

Freestylen, durf jij dat aan?

Mocht je ervaren zijn, dan zou je ook kunnen freestylen. Zorg dan wel dat je alvast wat in je hoofd hebt, anders is de kans wel erg groot dat het niks wordt. Als je gaat freestylen ben je nog creatiever bezig en kun je echt een unieke sjabloon maken. Hoe leuk is dat om als geboortecadeau of verjaardagscadeau te geven?

Als je inspiratie of spullen nodig hebt, kijk dan vooral op diamondpaintingwinkel.com. Hier vind je talloze opties en mogelijkheden! Ga je voor diamantjes of toch liever een matte steen die wat stoerder is?