Maar tegenwoordig, nu het aanbod ruim en gevarieerd is, wordt het wel heel gemakkelijk om een deurmat op maat precies aan te laten sluiten bij je wensen of interieurstijl.



De belangrijkste functie van een deurmat is natuurlijk dat hij zijn werk moet doen, oftewel vuil en/of nattigheid buiten de deur, en de rest van het huis, houden. De plek van een deurmat is dan ook sowieso bij de voordeur, maar vergeet ook de keukendeur niet. Zeker als dit de plek is waar je vanuit de tuin naar binnenloopt, kan een goede deurmat je een heleboel poetswerk in de keuken besparen.

Functionaliteit betekent niet dat er geen ruimte is voor design. Deurmatten kunnen op maat geleverd worden en zijn er in verschillende vormen, prints en patronen. Deurmatten voor binnen doen het iets fijnere werk, maar ook deze matten moeten tegen een stootje kunnen. Naaldviltmatten of schoon- en droogloopmatten bijvoorbeeld, zijn veelal gemaakt van de sterke kunststof Polypropylene, die zelfs geschikt is voor buitenmatten, in combinatie met vinyl of latex. Deze deurmatten zijn tegenwoordig verre van saai. Je kunt ze vinden in allerlei kleuren, met verschillende teksten of afbeeldingen.

Deurmatten met logo’s

Heb je een eigen bedrijf en bijvoorbeeld een bedrijfslogo? Deurmatten voor binnen en buiten kunnen in de bedrijfskleuren of met een logo gefabriceerd worden, zodat je bedrijf meteen bij binnenkomst een professionele indruk maakt.

Rubberen deurmatten

Een deurmat buiten moet, naast het voorkomen dat er veel vuil mee naar binnen gelopen wordt, ook de verschillende weersomstandigheden kunnen trotseren. Dit soort deurmatten zijn dus het liefst gemaakt van materiaal dat hier uitermate geschikt voor is, denk aan rubber of kokos. Rubber en kokos zijn zeer sterke materialen die lang mee gaan. Een deurmat van rubber ligt stevig op de bodem en zal niet snel verschuiven. Een combinatie van kokos en rubber resulteert in een sterke, borstelige mat die een echte ‘mudbuster’ is. Voor grotere ruimtes, als ateliers of (vochtige) werkruimtes, zijn er rubberen lopers op rol te vinden. Het voordeel van rubberen deurmatten is dat ze zeer eenvoudig schoon te houden zijn.



Simpelweg uitkloppen of even de tuinslang eroverheen, en de rubber mat is weer als nieuw. Ook is een deurmat van rubber te verkrijgen in allerlei formaten en vormen. Er zijn rechthoekige vormen, maar ook leuke halfronde vormen. De ouderwetse rubberen deurmat was vaak een standaardmat met ronde of vierkante gaten in een regelmatig patroon. Nu zijn er echter ook matten met een antiek ogend patroon, die de entree een klassiek uiterlijk geven. Rubberen deurmatten zijn ook nog eens een keuze die goed is voor de portemonnee gezien de lange levensduur van het product, in combinatie met de gunstige aanschafprijs.