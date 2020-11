Detailhandel zet 9,2 procent meer om in derde kwartaal

De internetverkopen stegen met bijna 40 procent vergeleken met een jaar eerder, minder sterk dan in het tweede kwartaal (55 procent). De ondernemers in de detailhandel zijn optimistisch over de ontwikkeling van de omzet in het vierde kwartaal.

SNEEK- De omzet van de detailhandel was in het derde kwartaal van 2020 9,2 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de sterkste toename sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde cijfers in 2005. Het volume nam met 7,3 procent toe.

Minder faillissementen

In het derde kwartaal van 2020 zijn er in de detailhandel 64 faillissementen uitgesproken. Daarvan betroffen 9 faillissementen een eenmanszaak. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het aantal faillissementen afgenomen, er werden toen 99 faillissementen uitgesproken. In 14 gevallen ging het om een eenmanszaak. In het tweede kwartaal van 2020 gingen 96 detaillisten failliet, 11 hiervan waren eenmanszaken.

Nederlandse detailhandel internationaal vergeleken

In het derde kwartaal is de detailhandelsomzet in veel Europese landen toegenomen. Al twee kwartalen op rij is Noorwegen het land met de hoogste omzetontwikkeling. In Noorwegen was de detailhandelsomzet in het derde kwartaal 15,8 procent hoger dan een jaar eerder. In Duitsland was de omzet van de detailhandel 6,6 procent hoger, in België 7,4 procent.

Ook in Litouwen (+9,6 procent), Luxemburg (+7,8 procent) en Polen (+7,7 procent) zette de detailhandel meer om. Van de grote landen zijn ook de cijfers van het Verenigd Koninkrijk (+4,1 procent), Frankrijk (+3,8 procent) en Spanje (-2,6 procent) bekend. De omzetontwikkeling in Italië en het Europees gemiddelde worden binnenkort door Eurostat gepubliceerd.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de detailhandel.