Derde fase Project De Hem in Nijesyl van start

NIJESYL- Vanmorgen is in Nijesyl gestart met heiwerken voor de derde en laatste fase van Project De Hem.

Het kleinschalige en luxueuze nieuwbouwproject bestaande uit 4 appartementen. Twee begane grond appartementen en twee penthouses en een hoogwaardig gerenoveerde villa (voormalige directeurswoning).

Het plan omvat een gerenoveerde monumentale, beeldbepalende karakteristieke villa die uitstekend geschikt is voor een groot gezin of voor een combinatie van wonen-/werken aan huis en een kleinschalig high-end ontworpen gebouw met vier appartementen, twee op de begane grond op één laag en op twee penthouses op de eerste en tweede verdieping.

Het complex is voorzien van een lift. Elk appartement en ook de villa beschikken over twee parkeerplaatsen. Voor de omliggende tuin is een groen en strak vormgegeven ontwerp gemaakt.

Voor meer info: https://www.funda.nl/nieuwbouw/oosthem/project-87274302-de-hem/