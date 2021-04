Denk hieraan als je gaat verhuizen!

Het is dan ook belangrijk om deze verhuizing ontzettend goed voor te bereiden. Door de verhuizing goed voor te bereiden weet je zeker dat je niets vergeet en de verhuizing op rolletjes zal lopen. In deze blog geven we je enkele tips als het gaat om de voorbereiding en uitvoering van je verhuizing!

De verhuisdag zelf

Op de verhuisdag zelf dien je natuurlijk over voldoende manschappen te beschikken. Een verhuizing in je eentje of met je partner uitvoeren is namelijk bijna niet te doen en zorgt er daarnaast ook voor dat de verhuizing onnodig lang duurt. Hoe langer een verhuizing duurt, hoe slopender deze zal zijn. Zorg er daarom altijd voor dat je een paar krachtige hulptroepen tot je beschikking hebt. Daarnaast is het verstandig om een verhuisbus te huren. Het verhuizen in een reguliere personenwagen duurt namelijk ontzettend lang omdat deze veel minder laadruimte heeft. Het huren van een bus zal er voor zorgen dat je minder vaak van de oude woning naar de nieuwe dient te rijden. Mochten de oude en de nieuwe locatie ver uit elkaar liggen, dan raden we je aan om een enorme verhuisbus te huren. Zo kun je je gehele inboedel in één keer verhuizen en hoef je de afstand niet meerdere keren af te leggen.

Faciliteiten en andere administratie

Bij een verhuizing komt veel meer dan enkel de verhuizing kijken. Zo dien je je verhuizing aan diverse instanties door te geven. Denk hierbij aan instanties als de gemeente, de belastingdienst of DUO. Daarnaast dien je alle abonnementen rondom faciliteiten om te zetten van je oude woning naar je nieuwe woning. Dit zijn bijvoorbeeld het internet-en televisie abonnement, het energieabonnement en je verzekeringen. Let er hierbij wel op dat je een nieuw abonnement afsluit zodra je op een nieuw adres gaat wonen. Dit kan je in veel gevallen een behoorlijke besparing opleveren! Tijdens het energie vergelijken kun je bijvoorbeeld voor een nieuwe aanbieder kiezen met een welkomstkorting. Ditzelfde geldt trouwens voor de meeste nieuw afgesloten abonnementen.