Definitief einde aan mijnTafel van Marlies van Steen

Zo'n 15 maanden na de sluiting maakte Van Steen een keuze: ze stopt definitief.In een mailtje naar haar vaste klanten maakt Van der Steen het volgende bekend.

Afscheidsmail

“Nu, 15 maanden na tijdelijke sluiting, heb ik ondertussen de AOW-leeftijd bereikt en een keuze gemaakt. Met volle teugen geniet ik van alle ‘vrije’ tijd en heb besloten mijnTafel Sneek niet meer zelf te starten.”



“Toch gaat het me aan ’t hart. Vele reacties vanuit Sneek en omstreken melden me dat ze mijnTafel missen. Het is ongelooflijk mooi om te vernemen dat zoveel mensen nauw betrokken zijn bij mijnTafel, fantastisch en veel dank hiervoor! Het is daarom extra moeilijk om deze keuze te maken.”



“Misschien is er een (beginnend) ondernemer die mijnTafel Sneek wil vervolgen? Alle tafels, vitrines, hangertjes en overige spullen hebben we nu klaarstaan in opslag en kunnen worden overgenomen. Ook wil ik de nieuwe mijnTafel ondernemer adviseren en/of ondersteunen bij het starten. Het zou fijn zijn wanneer mijnTafel in Sneek wordt vervolgd. Liefs Marlies.”

Marlies van Steen

Marlies van Steen startte op 13 juli 2013 als zelfstandig ondernemer, de eerste mijnTafel-winkel in Sneek. Als oudste dochter uit een gezin van 4 kinderen, groeide Marlies op de boerderij in Dinteloord. Zij ging na de Mulo in Breda en daarna naar de politieschool in Heerlen. Vervolgens werkte ze zes jaar als agente in Tilburg. Via Apeldoorn, Oosterwolde, Utrecht en Pieterburen woonde de onderneemster sinds 2003 in Heerenveen

In 2012 werd het duidelijk dat ik werkloos werd en kwam ze in de WW terecht. Bart, haar enige zoon, wonend in Finland, opperde toen om ‘zo’n winkel’ te starten, veel voorkomend daar. Als ik in Finland was, was ik daar altijd te vinden.

In Sneek aan de Geeuwkade werd mijnTafel een begrip, tot de verhuizing naar de Oppenhuizerweg en erom eerder beschreven reden een einde kwam aan haar droom.

De reacties over het gedwongen sluiten van minTafel waren 15 maanden geleden niet mals en er was alom onbegrip, temeer omdat Van Steen ook regelmatig geld aan goede doelen schonk. Dat geld was afkomstig van inbrengers die hun spulletjes niet konden verkopen en op hun beurt aan mijnTafel gaven. Als het mijnTafel dan toch lukte om te verkopen ging het bedrag in de goede-doelen-pot. Ook stond op de toonbank een collectebus waar mensen hun kleingeld in deponeerden voor het goede doel.