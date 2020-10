De verschillende opties na een relatiebreuk

Soms zijn de verschillen in een relatie te groot en is een breuk onvermijdelijk. Wanneer je relatie over is stopt de wereld gelukkig niet. Je hebt een aantal opties om door te gaan met het leven en om er het beste van te maken.

De tijd nemen om na te denken

Het einde van een relatie heeft meestal een grote impact en zet je aan het denken. Is het mijn schuld? Wat had ik beter kunnen doen? Zijn er dingen die ik aan mijzelf kan veranderen? Het is slim om deze vragen niet gelijk af te schrijven, maar om de tijd te nemen om hier eens over na te denken. Gebruik het einde van een relatie als een reflectiemoment en zorg dat je er sterker uitkomt. Het is goed om jezelf af en toe een spiegel voor te houden en het einde van een relatie is hier een goed moment voor. Op deze manier wordt een negatieve ervaring een positief leermoment. Ook word je hierdoor mentaal sterker en kan je zorgen dat je niet dezelfde fouten maakt in je volgende relatie.

Genieten van het vrijgezellenleven

Na zoveel tijd eindelijk weer eens vrijgezel. In plaats van bij de pakken neer te zitten kan je dit ook als een kans zien. Je kan eindelijk doen wat je zelf wilt, zonder dat je met iemand rekening hoef te houden. Heb je altijd al alleen willen backpack door Zuid-Amerika? Dit is je kans! Heb je altijd al een thuisbioscoop met de nieuwste Xbox willen kopen? Niemand die je nu tegenhoudt! Ben je altijd al benieuwd geweest hoe Tinder werkt? Dit is het moment om daarachter te komen!

Probeer om je ex terug te winnen

In sommige gevallen is een relatiebreuk niet het einde van een relatie. Soms hebben jij en je ex-geliefde gewoon wat tijd nodig om alles op een rijtje te zetten. Of jullie moeten een tijdje uit elkaar zijn om te zien hoeveel jullie elkaar missen. Ook kan het zo zijn dat je nog steeds heel veel van je ex houdt en wil je je ex terug. In elk van deze gevallen kan je je ex terugwinnen. De relatiebreuk is dan slechts tijdelijk en met genoeg tijd kunnen jullie er dan samen over lachen. Soms is een breuk nodig om er sterker uit te komen.