De Tuut van Sneek omgebouwd tot oliebollenkraam (video)

SNEEK - Het is bijna Oudjaarsdag en de Tuut van Sneek is daarom omgebouwd tot oliebollenkraam op 29, 30 en 31 december. Zij zijn geopend vanaf 08.00 uur tot 14.00 uur voor afhaal. De oliebollen thuis laten bezorgen? Dat kan! In de gloednieuwe webshop bestel je de boltsjes die Luuk en Vera tussen 9:00 en 13:00 uur bezorgen binnen een straal van 15 kilometer vanaf Sneek. Bestellen via onderstaande link !

Om alvast in de stemming te komen, heeft de Tuut in samenwerking met de Zware Jongens het Oliebollenlied van 2020. Luuk: "Corona brengt veel, maar helaas weinig gezelligheid, dus laten we er met z’n allen maar wat van maken! Dan gaan we toch nog een beetje knallend dit jaar uit. Dus in de anderhalve-meter-polonaise zien we jullie heel graag verschijnen voor de lekkerste Boltsjes van Sneek."

https://midonline.nl/detuutvansneek/