De toekomst van virtual reality en webconferenties

INGEZONDEN - Hoewel de virtuele omgeving zijn primaire gebruik vond in de entertainmentsector, heeft deze ook enkele zeer interessante toepassingen in zakelijke communicatie en conferenties.

Virtual reality kan naadloze samenwerkingsomgevingen creëren tussen werknemers op verschillende locaties, waardoor de productiviteit wordt verbeterd en outsourcing wordt vergemakkelijkt. Het duurt misschien niet te lang voordat een virtual reality-component is opgenomen in standaard AV-apparatuur.

Een meer toegankelijke virtuele omgeving creëren

Tegenwoordig draait het bij webconferenties om het gebruik van video tools. Videoconferenties zijn vaak lastig: het kan moeilijk zijn om samen documenten te delen en aan projecten te werken. Virtuele realiteit zou een gedeelde omgeving creëren waarin gebruikers documenten kunnen doorgeven, demonstraties kunnen bekijken en zelfs samen aan items kunnen werken.

Er zijn een aantal dingen - zoals ingewikkelde training - die simpelweg niet kunnen werken in een video omgeving. Vaak moeten werknemers gereedschappen en apparatuur fysiek kunnen manipuleren. Dit is waar virtual reality echt zal kunnen schitteren. Medewerkers zullen complexe trainingen en seminars kunnen volgen via virtuele omgevingen, waardoor de opleidingskosten drastisch worden verlaagd. Voor seminars zou dit type technologie de uitstekende keuze zijn voor de training van de deelnemers op afstand.

Natuurlijk zullen er nog enkele problemen zijn. Het draaien van zo'n complexe virtuele omgeving vereist een aantal zware servers en een betrouwbare internetverbinding. Deze technologie is meer dan mogelijk, alleen een uitdaging. Met de juiste optimalisatie kan een virtuele omgeving zelfs minder bandbreedte nodig hebben dan een traditionele video feed.

Beurzen, displays en virtual reality

De toepassingen van virtual reality gaan natuurlijk verder dan alleen webconferenties. Er kan ook een tijd komen dat grote led displays kunnen worden gecombineerd met virtual reality-systemen, waardoor interactieve en vermakelijke walkthroughs en productdemonstraties worden geboden. Met virtual reality-displays kunnen ze een volledige virtuele winkelpui creëren, compleet met de mogelijkheid om te kopen.

Natuurlijk zijn betrouwbare VR-systemen voor de meeste bedrijven nog minstens een paar jaar weg. Bij Flexitrent kun je tablets huren en hypermoderne Virtual Reality apparatuur huren. Met volledige productie services en een complete bezorging kunnen we u alles bieden wat u nodig heeft voor uw volgende beurs of conventie.