De Stationsbloemenshop Sneek verhuist naar stationsgebouw

Hier begon Yan Speelman, met behulp van Simon Speelman, zijn bloemenwinkel. In de loop der jaren kwam er steeds meer ruimte en kon de verkoop uitgebreid worden met planten, accessoires, bloemenabonnementen rouwarrangementen e.d. Helaas is Yan Speelman na een lang ziekbed 4 jaar geleden overleden. Voor de artistieke inbreng kwam Jesper Speelman (gediplomeerd bloemist) toen de gelederen versterken. 2 jaar geleden is ook Nienke Speelman erbij gekomen. Haar werkzaamheden zijn fifty fifty verdeeld tussen de Stationsbloemenshop en Speelman Advies.

Ook waren er toen al plannen om te verhuizen naar het station omdat de provincie en de gemeente het huidige pand willen slopen. Na veel overleg met diverse stakeholders werd de beslissing om te verhuizen dit jaar definitief.

Simon: ‘We hebben altijd op een mooie plek gezeten. Inwoners van Sneek en omstreken weten ons ook altijd goed te vinden. Wellicht vinden de treinreizigers ons nu ook nog meer. Vooral ook omdat we vanaf nu niet alleen bloemen en planten verkopen maar ook een mooie koffiecorner hebben. Hier kan men terecht voor een kopje koffie of thee met een broodje. Niet alleen om even te zitten , maar ook to go wanneer je de trein of bus wilt halen”. NS is blij dat hiermee weer een mooie invulling komt voor het karakteristieke stationsgebouw. Marco Schokker, stationsmanager “NS wil graag dat de reizigers op een station gebruik kunnen maken van een wachtplek, een toilet, warme drank en watertappunt. Dit hebben we nu allemaal in samenwerking met de Stationsbloemenshop gerealiseerd in Sneek”.

Leuk nog om te vermelden is dat de Stationsbloemenshop nu ook weer de naam Speelman Bloemen gaat gebruiken. Simon: Zo heette onze bloemenzaak vroeger op het Grootzand ook en nu komt deze naam weer terug in Sneek. Ik ben blij dat wij samen met zoon Jesper en dochter Nienke, en 6 fantastische dames deze familietraditie kunnen voortzetten in het mooie en ruime pand van het station”. De Stationsbloemenshop is 7 dagen per week geopend!!