De Sint laat zich Corona Proof zien in SWF

SNEEK- Vrijdagavond 27 november 2020 heeft Sinterklaas zich kort laten zien tijdens de opening van de Sneker Sint Drive Thru. Samen met Pieten, die nog rondhuppelen en straks schoentjes gaan vullen, heeft hij bezoekers uit SWF ontvangen. Met ouder(s) Corona-proof in de auto gingen kinderen op zoek naar lekkers in de tuin van Lokaal55.

Bij Lokaal55 is een Sint Drive Thru geopend en vanuit de diverse loketten deelden Sint en Piet van alles uit. Hier een alcoholvrij drankje, daar wat lekkers en aan het eind van het rondje om Lokaal55 een fijne en gezonde maaltijd mee naar huis. Dat is wat de Sint graag in 2020/2021 wil promoten: gezond en lekker eten. En in deze Drive Thru heeft de Sint dat gevonden.

Tot 6 december staan Spaanse lekkernijen in de spotlight

Een gourmetschotel, een Spaanse borrelbox, het pepernotentaartje en Pietenpopcorn is waar de Sint van houdt. Je reserveert het in de webshop van Lokaal55 en haalt het dan af.

O ja, de Rijmpiet had ook nog een leuke: Liever helemaal ontzorgen? Dan kunnen de Pieten het ook bezorgen!