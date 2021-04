De rondvaartboten mogen nog niet varen

SNEEK- “Overal mooie berichten die ons goed doen, winkels open, terrassen open... Wij stonden in de startblokken maar helaas... Rondvaartboten mogen helaas niet afvaren. Waarom? Geen idee, we hebben een prachtig buiten terras en alles keurig op 1,5 meter en toch mag het niet”, schrijft Menno van der Werf op de FB-pagina van het rondvaartbedrijf.

“De regels zijn zo krom en niet te begrijpen maar we moeten ons er maar bij neer leggen en nog wat langer geduld hebben. Hopelijk mogen we op 26 mei, stap 3 volgens de Rijksoverheid, eindelijk de trossen los gooien en weer gaan doen waar wij het meeste van houden. We houden jullie op de hoogte en hopelijk tot heel snel”, laat Van der Werf weten.