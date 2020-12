De populairste kook- en eetgewoontes van Nederland

Dit deden ze aan de hand van bestellingen, Google-zoekopdrachten en huidige kooktrends. De resultaten presenteerde HelloFresh in The Food at Home Index.



Op nummer één: de Italiaanse keuken

De absolute winnaar in Nederlandse huishoudens is volgens HelloFresh de Italiaanse keuken. Zo werd een record aantal bestellingen bij Italiaanse restaurants genoteerd tussen maart en september 2020. Daarnaast blijkt uit de index dat er dit jaar maar liefst 50% meer pastagerechten besteld werden dan in dezelfde periode in 2019.



Fusion- en Aziatische gerechten



Naast pasta’s en andere Italiaanse specialiteiten, blijkt ook de interesse in fusion- en Aziatische gerechten sterk gegroeid te zijn het afgelopen jaar. Een ander opvallende uitkomst uit het onderzoek is dat de recepten voor een ouderwetse Hollandse pot een stuk minder populair zijn. Zouden we het gebrek aan uitstapjes en reisjes misschien willen compenseren door thuis exotisch te koken?



Meer tijd om te koken



Dat de intelligente lockdown een grote invloed heeft op onze zoekopdrachten blijkt uit de volgende bevinding: in maart 2020 werd er namelijk 250% meer gezocht op “uitgebreid koken” dan in dezelfde periode in 2019. Naast dat we massaal meer tijd nemen om te koken, mogen de recepten bovendien een hogere moeilijkheidsgraad hebben.



Liever vegetarisch



Een andere belangrijke trend is het kiezen voor vegetarische gerechten. Zo zijn de vegetarische maaltijdboxen van HelloFresh het populairst in Nederland én kiezen we steeds vaker voor een gerecht zonder vlees tijdens het bestellen van maaltijden. In een periode van zes maanden (van maart tot en met september 2020) waren maar liefst 39% van de bestellingen vegetarisch.



Pasta, bowls en gezond eten



Recepten met pasta zijn de absolute favoriet in Nederlandse huishoudens. Bowls, zoals sushi- of burrito bowls, staan op een welverdiende tweede plek. Tot slot is ook gezond eten een belangrijk onderdeel van onze kook- en eetgewoontes in 2020. Zo was er stijging van maar liefst 22% te zien op het zoekwoord “gezonde recepten” in Google.