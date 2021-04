De nieuwe WINK-trein van Arriva: Duurzaam, stiller en comfortabel

SNEEK- Vanaf 12 april is het zover! Dan rijden de 18 nieuwe WINK-treinen van Arriva op de Noordelijke treinlijnen, vooral in Friesland en tussen Groningen en Leeuwarden. Treinreizen wordt echt anders voor de reizigers in het Noorden. Deze nieuwe treinen zijn duurzamer, comfortabeler en door de nieuwe technieken rijden ze nog stiller. Een echte belevenis!

De WINK ontleend zijn naam aan de afkorting “Wandelbarer Innovativer Nahverkehrs-Kurzzug”, vrij vertaald naar het Nederlands betekent dat flexibele innovatieve korte afstandstrein. De WINK-treinen rijden op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), een synthetische diesel. HVO is gemaakt van 100 procent afgewerkte keuken oliën die niet meer voor de voedselketen bruikbaar zijn. HVO heeft een CO2 reductie van 90 procent.

Op weg naar zero-emissie

De treinen zijn voorzien van accu’s die energie opslaan en afgeven. De energie die vrijkomt tijdens het remmen, wordt opgeslagen in grote batterijen en vervolgens gebruikt om de systemen in de trein te laten draaien op stations, zonder dat de trein daarvoor stationair hoeft te draaien. Daardoor zijn de treinen stiller. Ook zijn de treinen voorbereid om in de toekomst elektrisch te kunnen rijden op een (deels) geëlektrificeerd spoor.

Meer comfort en reisbeleving

De 18 nieuwe WINK-treinen en de vernieuwde GTW-treinen zijn voorzien van alle gemakken voor een comfortabele treinreis. Zo zie je al aan de buitenkant met de zitplaatsindicator of er nog zitplaats is in de trein. Binnen in de trein zie je op de dubbele reisinformatieschermen altijd de voortgang van je reis. En laad je gemakkelijk je telefoon of laptop op, is er overal LED-verlichting en zijn de hoofdsteunen gemaakt van e-leather. Ook is er een afgesloten stiltecoupé en een werkcoupé met verstelbare verlichting. Het scheiden van het afval wordt in de trein gedaan en voor noodgevallen is er een AED aanwezig. Deze vind je tegenover het toilet met ruimte om je baby te verschonen.

Op pad met de Oerol en Hongerige Wolf-treinen

Alle 18 WINK-treinen hebben een unieke naam van een bestemming gekregen. Samen met de reizigers zijn deze namen uitgezocht. Je vertrekt straks met bijvoorbeeld de Noorderzon, Oerol of Hongerige Wolf-trein.