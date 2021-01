Daten in Sneek: 5 veilige opties voor een date in deze winter

Het heeft geleid tot een toestroom naar dating apps en websites, die dankzij de lockdown hun records blijven breken. Apps als Tinder zijn populairder dan ooit en ook websites die zijn gericht op singles in Friesland - zoals WyTegearre – doen goede zaken.

Maar hoewel virtueel contact beter is dan geen contact, komt er een moment dat je als single wilt afspreken. Alleen is dat in de huidige situatie niet zo eenvoudig. Anderhalve meter afstand, mondkapjes, gesloten horeca: hoe kun je nog veilig afspreken? We zetten 5 veilige opties voor een date in Friesland op een rij:

Bekijk een virtuele tentoonstelling

Het Fries Museum is misschien tijdelijk gesloten, maar dat betekent niet dat er niets meer te zien is. Geniet ook thuis van het museum en ontdek de virtuele tentoonstelling ‘Constant Dullaart: This Unjust Mirror’. Via friesmuseum.common.garden loop je virtueel langs de werken en praat met je met je date via de microfoon – die ook thuis de tentoonstelling bezoekt.

Leer Sneek in AR kennen

Als je in Sneek geboren en getogen bent, dan ken je het zo langzamerhand wel. Maar ken je ook de historie? Met de ‘MeAR Fyslan’-app wandel je door Sneek terwijl de historie zich om je heen ontvouwt. Wanneer je in de buurt komt van de Waterpoort, duikt poortwachter Symen Douwes op die je mee terugneemt in de tijd. Leer samen met je date de historie kennen: interessant, leerzaam en leuk.

Stadswandeling door Sneek

Een prachtige stadswandeling onder begeleiding van een ervaren gids: het kan bij het Fries Scheepvaart Museum. Zolang je het alleen met je date doet, geen gezondheidsklachten hebt en 1,5 meter afstand houdt tot de gids, kunnen de wandelingen door de geschiedenis van Sneek gewoon doorgaan.

Bezoek een natuurgebied

Deze winter een date in Friesland? Sûdwest Fryslân heeft prachtige natuur om te bezoeken, daar zijn we grutsk op. Zo is een bezoek aan de Gaasterlandse bossen een leuk en veilig uitstapje. Op een half uur rijden van Sneek ligt dit heuvelachtige gebied met afwisselend landschap dat zich daardoor perfect leent voor een flinke wandeltocht.

Wandel door het Rasterhoffpark

Het bekende natuurpark in het zuiden van Sneek: het Rasterhoffpark is niet alleen dichtbij, maar ook een fijne plek om te wandelen. Van paden en bruggetjes tot een grote vlonder en de heuvel; er is genoeg te zien tijdens de wandeling. Houd er wel rekening mee dat je niet de enige bent die er wandelt. Bij voorkeur, kies een rustige tijd om samen te gaan wandelen met je date.