Dankzij corona, de Week van de Uitwisseling 2021 een ongekend succes

SNEEK- De Week van de Uitwisseling vindt plaats van 31 mei tot en met 4 juni 2021. 55 bedrijven/organisaties uit Friesland, Groningen en Drenthe hebben zich aangemeld voor dit unieke uitwisselingsprogramma. Zij geven daardoor 1.900 (!) medewerkers de kans om een dagje mee te kijken in de keuken van hun bedrijf/organisatie. Een pluim voor deze bedrijven. Er wordt van hen door de coronamaatregelen immers extra inzet gevraagd om medewerkers de gelegenheid te geven mee te doen. De organisatie van deze week ligt in handen van de werkgroep Week van de Uitwisseling 2021 en wordt georganiseerd door Werken in Friesland en Noorderlink.

Doel van de week

Binnenkijken bij een andere organisatie kan nieuwe inzichten geven. Met welke vraagstukken of activiteiten houden de andere bedrijven zich bezig, en hoe gaan ze daarmee om? Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen met de eigen organisatie? Kortom: kennis delen en netwerken is een bron van inspiratie. En dit jaar is het anders. Minder fysieke bijeenkomsten, maar veel online met workshops, webinars, digitale rondleidingen, interactieve bijeenkomsten en nog veel meer. Voor elk wat wils!

Voor wie?

De Week van de Uitwisseling is voor medewerkers van deelnemende organisaties. Het maakt niets uit welke functie iemand heeft. Of dit nu brugwachter, secretaresse of beleidsambtenaar is.

Aanmelden Medewerkers kunnen zich aanmelden tot en met 18 april 2021 via: https://deweekvandeuitwisseling.nl/

Uniek project

In 2012 is dit initiatief van Werken in Friesland van start gegaan met bijna 400 deelnemers. Noorderlink (Groningen en Drenthe) sloot zich in 2019 bij het project aan. In het voorjaar van 2020 stelden meer dan 90 organisaties/bedrijven uit Noord-Nederland hun deuren voor elkaar open en circa 900 medewerkers hadden zich aangemeld. Helaas gooide corona roet in het eten en moesten we de Week van de Uitwisseling annuleren. Diverse bedrijven/organisaties doen dit jaar mee, dit loopt uiteen van een koffiebranderij in Emmen, tot re-integratiebureaus, DUO, gemeenten, provincie en onderdelen van ministeries.

Meer informatie

Meer informatie over de Week van de Uitwisseling vind je op: https://www.werkeninfriesland.nl/week-van-de-uitwisseling/