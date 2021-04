D-reizen failliet verklaard, ook kantoor Sneek gesloten

SNEEK- D-reizen, een van de grootste reisorganisaties van Nederland, is failliet verklaard. Volgens het bedrijf kwam er vanwege de coronacrisis nauwelijks geld binnen door de reisverboden. Ook zou het fonds van de overheid, het voucherfonds, te laat zijn goedgekeurd om D-reizen te kunnen redden. In Friesland zijn zeven filialen, waaronder eentje in Sneek op het Grootzand. Ook deze vestiging wordt getroffen door het faillissement.

"Het is een gitzwarte dag voor ons", zegt Jan Henne De Dijn, de hoogste baas van het bedrijf. Hij kocht het bedrijf eind vorig jaar over van een Duits reisconcern. "Er zijn de afgelopen periode veel gesprekken geweest met partijen om tot een oplossing te komen. Met ons faillissement valt een belangrijke schakel weg in de reisindustrie in Nederland."

Sneek

Of er een doorstart komt is nog niet bekend. De drie dames die vanmorgen in de Sneker vestiging aan het Grootzand 3 aanwezig waren, konden hierover ook nog niets zeggen. Het drietal heeft de trieste mededeling vanmorgen ontvangen en zegt verdrietig en aangedaan te zijn over het faillissement. In Sneek werken er vijf mensen bij D-reizen.