D-reizen en VakantieXperts Sneek bundelen hun krachten

SNEEK - D-reizen en VakantieXperts in Sneek bundelen hun krachten en gaan vanaf 7 juli samen verder onder de naam D-reizen Sneek. Met optimale en vertrouwde service!

Klanten kunnen voortaan met al hun vragen terecht bij het D-reizen filiaal aan Grootzand 3 in Sneek. Hier wacht hen, in een warme, toegankelijke sfeer, de optimale, persoonlijke en vertrouwde service die men van de reisadviseurs gewend is.

De bekende reisadviseurs van D- Reizen gaan mee naar het Grootzand 3. Het volledige team van D-reizen Sneek bestaat nu uit Anneke, Anita, Barbara, Gineke, Atteke en Conny en staat klaar om klanten te voorzien van een deskundig advies over de mooiste vakanties.