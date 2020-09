Cryo-behandeling bij Figuura Sneek

SNEEK- Sinds kort biedt Figuura Sneek een nieuwe behandeling aan. Dit is de zogenaamde Cryo-behandeling.

De Cryo-behandeling is het alternatief voor liposuctie. Definitieve, non-invasieve vetverwijdering door onderkoeling van vetcellen. Een pijnloze behandeling die mogelijk is op de buik, lovehandles, rug, billen, heupen, benen, binnenkant knieën.

Er worden pads aangebracht op de probleemzone, hiermee worden de vetcellen gecontroleerd onderkoeld in combinatie met elektroforese. Daardoor wordt het natuurlijk proces van celafbraak in gang gezet. Gemiddeld zijn er per zone drie behandelingen nodig voor definitief resultaat. Een proefbehandeling kost momenteel € 99,-.

Figuura Sneek, Graaf Adolfstraat 37, 8606 BT SNEEK

sneek@figuura.nl 0515-740975