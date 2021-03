Cotton Club in pand van Miss Etam aan Nauwe Burgstraat Sneek

SNEEK- Er komt een Cotton Club-winkel in het pand aan de Nauwe Burgstraat nummer 2 in Sneek. In het pand was tot voor kort een winkel van Miss Etam gevestigd.

De Cotton Club hoort bij The Sting, ‘in 1982 geboren in Tilburg’ en inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste fashion retailers van Nederland.

“Met onze formules THE STING, Costes, Cotton Club, Distrikt Nørrebro en de KOOPman hebben we inmiddels meer dan 130 winkels in Nederland, België en Duitsland en 3 webshops”, lezen we op de site van The Sting.

Voor de Cotton Club store in Sneek wordt een shopmanager gevraagd. Wanneer de winkel haar deuren zal openen is ons nog niet bekend.