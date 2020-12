Corona en winkelen en boodschappen doen

Winkels die open blijven

Bekijk de winkels die open blijven.

Warenmarkten

Op een markt mogen alleen kramen voor eerste levensbehoeften staan.

Bezorging door winkel

Alle winkels mogen bezorgen.

Afhaalservice

Doe het zelf zaken en horeca mogen afhaalmogelijkheden aanbieden. Het is voor andere winkels niet toegestaan om afhaalmogelijkheden aan te bieden. Dit omdat de maatregelen erop gericht zijn de mobiliteit en contactmomenten te beperken.

Doe-het-zelf-winkels

Doe het zelfwinkels zijn alleen open voor het afhalen van bestellingen. Denk aan winkels die voornamelijk gereedschap, hang- en sluitwerk, verf- en verfwaren verkopen. Reden is dat ze producten verkopen die noodzakelijk zijn voor reparatiewerkzaamheden in en aan het huis.

Tuincentra gesloten

Tuincentra zijn gesloten. Kerstbomen- en bloemenverkoop buiten is wel toegestaan.

Meubelwinkels

Winkels die meubels, keukens, badkamers en andere benodigdheden voor het interieur verkopen zijn gesloten. Het is wel mogelijk om thuis advies te krijgen hierover.

Slijterijen open

Een slijterij verkoopt drinken en mag dus open blijven.

Servicepunten voor pakketten en brieven open

De verwachting is dat veel meer online besteld wordt. Om de drukte bij ophaal- en retourpunten te spreiden, kunnen servicepunten voor pakketten en brieven open blijven. Andere functies van een winkel mogen niet open. Een boekhandel, mag bijvoorbeeld alleen open als servicepunt voor de pakketten en niet om tijdschriften en boeken te verkopen. Pakketjes die nog bij winkels liggen (en niet aangeboden zijn bij bijvoorbeeld PostNL of DHL), kunnen door winkelier zelf bezorgd worden.

Locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen open

Locaties als fietsenzaken, autogarages, schoenmakers, locaties voor reparaties aan telefoons en alle andere locaties die reparatie en onderhoud verlenen van consumentenartikelen kunnen open blijven. Verkoop van artikelen is niet toegestaan.

Groothandels open

Groothandels zijn alleen open voor bedrijven en niet voor consumenten.

Openingstijden winkels

U kunt tot 20.00 uur naar de winkel. Winkels die overwegend levensmiddelen (eten en drinken) verkopen mogen langer open blijven. Tussen 20.00 en 6.00 uur kunt u geen alcohol kopen of laten bezorgen.

Hoort u tot een risicogroep en wilt u boodschappen doen? Uw supermarkt heeft speciale openingstijden voor u. Dit is meestal 2 keer per dag 1 uur. Neemt contact op met uw supermarkt of kijk op de website wanneer u het beste boodschappen kunt doen.

Ga zo min mogelijk en kom alleen naar winkel

Doe uw boodschappen alleen, behalve als dit niet anders kan. Ga zo veel mogelijk naar de winkels bij u in de buurt. Zo komt u zo min mogelijk in contact met anderen.

Ga als het rustig is naar winkel

Als u naar de winkel gaat, doe dit dan op een rustig moment. Bijvoorbeeld in de ochtend of op een doordeweekse dag. Vaak geven supermarkten informatie over de drukte in de winkel op hun website.

Bereid u voor op inkopen

Weet waarvoor u naar de winkel gaat. Maak thuis alvast een boodschappenlijstje.

Denk nu alvast na over de feestdagen, cadeaus en het kerstdiner. Wacht niet tot het laatste moment met inkopen doen.

Doe veilig boodschappen

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen houdt u zich aan de volgende regels als u winkelt of boodschappen doet:

Was uw handen voor en na het winkelen.

Draag een mondkapje.

Houd 1,5 meter afstand van anderen en geef elkaar de ruimte.

Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos.

Blijf thuis bij klachten

Heeft u klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat u testen. Vraag familie of buren om uw boodschappen te doen of bestel deze online. Dit kan vaak ook bij lokale winkeliers.

Alcohol kopen en laten bezorgen

U kunt geen alcohol kopen of laten bezorgen tussen 20.00 en 6.00 uur. U kunt wel alcohol online bestellen na 20.00 uur. Dit mag u dan niet laten bezorgen tot 6.00 uur.

Een schone winkel of supermarkt

Supermarkten besteden extra aandacht aan een schone winkel. Zij maken materialen zoals winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. De supermarkt of winkel mag zelf bepalen of zij uw karretje of mandje schoonmaken. Of dat zij u vragen dit zelf te doen.

Regels van de winkel zelf

De winkel of supermarkt waar u naar toe gaat kan eigen regels hebben. Soms moet u een winkelmandje of winkelwagentje gebruiken. Of uw handen schoonmaken met speciale gel. Luister altijd naar de aanwijzingen van het personeel.

Winkels mogen u weigeren

Winkels zorgen ervoor dat het in de winkels niet te druk wordt. Daarom mogen zij u weigeren als er te veel mensen in de winkel of supermarkt zijn. Zij vragen u dan te wachten of later terug te komen.

De winkel mag u ook weigeren als u zich niet aan de regels van de winkel houdt. Bijvoorbeeld als u geen mondkapje draagt.

Regels voor winkeliers

Lees de regels die voor eigenaren van winkels gelden op de pagina Corona en de regels voor winkeliers.

Regels voor corona en contactberoepen

Lees de regels die voor contactberoepen gelden (zoals de kapper en masseur).

Bron: www.rijksoverheid.nl