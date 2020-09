Corona en slechthorend: OnlineHoortoestel doet hoortest én instelling hoortoestel 100% op afstand

Nadat het gehoorverlies door de hoortoestellen zelf in kaart is gebracht, worden de hoortoestellen op afstand ingesteld door de audicien. Zodoende worden slechthorenden volwaardig en professioneel geholpen zonder dat deze, soms kwetsbare, doelgroep de straat op hoeft. ,,We leveren niet in op kwaliteit. Zowel de hoortest als de instelling zijn van dezelfde kwaliteit als in de traditionele hoorwinkels, die nu grotendeels gesloten zijn.”, aldus Guido Makker, audicien Onlinehoortoestel.nl.

Het hoortoestel brengt zelf het gehoorverlies in kaart



De hoortoestellen in kwestie worden per post naar de slechthorende toegestuurd. Vervolgens logt de klant in op een app en plaatst de hoortoestellen op zijn/haar oren. Samen met de audicien wordt daarna op afstand de gehoortest uitgevoerd. De audicien beoordeelt vervolgens het gehoorverlies en kan de hoortoestellen instellen op het specifieke gehoorverlies van de betreffende drager. Op basis van ervaringen van de drager kunnen de hoortoestellen vervolgens nog via internet verder worden bijgesteld. Dit gebeurt echter sporadisch. In de meeste gevallen is de eerste instelling direct goed.

De high end hoortoestellen waarmee dit kan, zijn uitgerust met AI en zijn daarmee de eerste zelflerende hoortoestellen ter wereld. Deze innovatie blijft leren van de real-life luisterervaring van alle gebruikers over de hele wereld en onthoudt de voorkeuren per luistersituatie van alle gebruikers. Dit gebeurt met een zelflerend algoritme, waardoor het toestel zich blijft ontwikkelen. Ook biedt het de gebruiker verschillende mogelijkheden om tot een gewenste weergave van het geluid te komen.

10% van de Europese bevolking is slechthorend én aan huis gekluisterd



Bij 90% van de mensen met gehoorverlies kan een hoortoestel de communicatie verbeteren. En communicatie is juist nu zo belangrijk om eenzaamheid te voorkomen. ,,Daarom is het juist nu zo belangrijk om actie te ondernemen als je merkt dat je minder goed hoort. We zijn er trots op dat wij in deze moeilijke tijden slechthorenden vanaf de bank thuis gewoon kunnen voorzien van de beste hoorzorg. We doen dat inmiddels voor slechthorenden in binnen- en buitenland. De reacties zijn hartverwarmend.’’, aldus Guido Makker. ,,Omdat we de hoortest en instelling met video-bellen doen, zijn we vaak de eersten waarmee mensen weer zonder extra inspanning een gesprek kunnen voeren.”

7 jaar voordat men het ‘durft’ met alle gevolgen van dien



In normale tijden duurt het gemiddeld 7 jaar voordat een slechthorende de fysieke stap naar een hoorwinkel ‘durft’ te maken. Daar waar een bril een mode-accessoire is geworden, is dit voor een hoortoestel niet het geval. De gevolgen van slechthorendheid zijn groot als men middels een hoortoestel het gehoor niet tijdig verbetert. Slechthorendheid kan o.a. tot eenzaamheid leiden. Doordat de drempel om een hoorwinkel binnen te stappen nu nog groter is, wordt er verwacht dat nog meer slechthorenden hun slechthorendheid niet aanpakken. Met deze manier van in- en afstellen op afstand hoopt OnlineHoortoestel een goed gehoor juist nu voor meer mensen toegankelijk te maken.