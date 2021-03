Contouren nieuwe Lidl Sneek steeds duidelijker

SNEEK- De Lidl aan de Oude Oppenhuizerweg in Sneek wordt twee keer zo groot. De contouren van de nieuwe winkel worden steeds duidelijker.

Het verkoopvloeroppervlak wordt vergroot van 1236 naar 2330 m2.Dat werd mogelijk na de verhuizing van het aanpalende Texaco Tankstation naar de afslag Oost in de A7. Wanner de nieuwe winkel precies haar deuren opent is nog niet bekend. De tijdelijke Lidlwinkel is een eindje verderop aan de Oude Oppenhuizerweg.