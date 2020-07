Commentaar plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio over sluiting horecagelegenheden

“Helaas is het nodig een aantal horecagelegenheden in Friesland te sluiten omdat zij zich niet aan de gestelde maatregelen houden. Wanneer we kijken naar het aantal corona besmettingen in Fryslân gaat het heel goed. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we dat zo houden. Daarvoor is het nodig dat ook horecaondernemers en bezoekers van deze gelegenheden zich houden aan de maatregelen.”

Reactie Club 1841

Op de FB-pagina van Club 1841 staat het volgende over de sluiting te lezen:

“Afgelopen zaterdag hebben wij controle gehad van de handhaving met betrekking tot het naleven van de coronaregels. We hebben zojuist te horen gekregen dat we per 30 juli 00:00 uur moeten sluiten met Alcatraz Café, Café Neighbours en Club 1841. Hierdoor blijven wij tot nadere orde gesloten! Wij hebben vandaag direct een plan ingediend om zo snel mogelijk weer open te kunnen. Wij zijn in afwachting van de gemeente/veiligheidsregio. Wij hopen op jullie begrip en jullie horen spoedig van ons!”