Christmas Joy Winkel viert dit jaar haar eerste lustrum, morgen opening

“En hier blijven we de komende 5 jaar ook! Het pand is gekocht door Robin Dam, inderdaad familie, Robin de bovenwoning en wij de winkel. We zijn er blij mee”, laat Trea Dam weten.

“Omdat we nu hier in ieder geval een tijdje kunnen blijven, zullen we ook in de zomer losgaan met een zomers assortiment. Christmas Joy zal dan even van naam even veranderen in het ‘Sneeker Schathuis’. Christmas Joy is ontstaan omdat wij beide gek zijn van de kerst en wij de echte ouderwetse kerstsfeer missen, zoals we die nog kennen van bijvoorbeeld V&D. Naast de fysieke winkel, toch wel onze voorkeur, hebben we nu toch ook een website/webwinkel: www.christmasjoy.nl ”, vertelt de immer enthousiaste Trea.

“Bij Christmas Joy hebben wij alle tijd voor de klanten en doen wij onze uiterste best om mensen een echt kerstgevoel te geven. Dat is de reden waarom we hier mee zijn begonnen vijf jaar geleden: We willen de mensen even onderdompelen in een nostalgische kerstsfeer. De voorbereidingen starten al in januari/februari en wij kopen onze producten bij groothandels in Sneek: o.a. Peha, Vonk en dit jaar ook Uitstekend Sneek. We vinden het belangrijk om als Snekers, ook bij Snekers te in te kopen.

Wij zijn vanaf morgen, 31 oktober, geopend en we hopen dat we open kunnen blijven t/m 24 december.”

Openingstijden: Di- Wo- Do- Vr : 13.00 tot 17.30 uur en Zat: 11.00- 17.00 uur