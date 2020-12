Casino's in de regio Sneek: de online gids

INGEZONDEN - Wanneer je in Sneek of omgeving een fysiek casino wilt bezoeken om een gokje te wagen, heb je niet bijzonder veel keus.

Elders in het land is het aantal casino’s en speelhallen wat dikker bezaaid dan in onze provincie.

In Sneek zelf zijn twee speelhallen, ook elders in Friesland zijn een paar casino’s te vinden. Om te gokken hoef je echter niet specifiek naar een casino te gaan, je kunt ook thuis vanuit je luie stoel spelen wanneer je een online casino bezoekt.

Samen met de online casino gids CasinoScout.nl hebben wij aan de hand van alle beschikbare informatie een overzichtelijke gids opgesteld. Je kunt in de onderstaande aanbieders van kansspelen terecht voor uiteenlopende casino spellen in een veilige en betrouwbare omgeving!

Flash Casino

Op het adres Grootzand 50, midden in het centrum van Sneek, bevindt zich een vestiging van Flash Casino. Dergelijke casino’s vind je overal in het land. Ze zijn onderdeel van JVH Gaming, dezelfde groep die ook Jack’s Casino en Flamingo Casino exploiteert.

Onderling verschillen die verschillende merknamen vooral van elkaar wat uitstraling betreft. Jack’s Casino profileert zich als een zaak met een luxe uitstraling, terwijl de andere twee ketens een wat meer doorsnee profiel hebben. Dit is dan ook de reden geweest voor het concern om te besluiten deze vestiging in Sneek om te zetten van Jack’s Casino naar Flash Casino.

Het is vaak wat lastig om in de binnenstad van het altijd bruisende Sneek de auto kwijt te kunnen en daarvoor zul je bovendien moeten betalen, maar dat mag de pret niet drukken. Met wat geluk win je dat parkeergeld weer terug aan één van de vele speelautomaten.

Op de eigen website presenteert dit casino zich als klein en huiselijk, met een gevarieerd spelaanbod. Natuurlijk kun je tijdens het spelen genieten van gratis hapjes en drankjes. Op de goksite van Flash Casino kun je overigens niet online gokken. Het team is nog werken aan een website waar dit wel kan. Op dit online gokken overzicht kun je verschillende aanbieders waar dit wel mogelijk is. Om daar aan mee te doen dien je uiteraard 18 jaar of ouder te zijn.

Noord Casino

Het tweede casino in Sneek bevindt zich op het adres Kleine Kerkstraat 4a en heet Noord Casino. Niet zo vreemd, wat dit casino ligt in het noordelijk deel van het centrum. Ook hier heb je dus te maken met het parkeerprobleem.

Dit casino valt onder Kuip V&M Amusement, een bedrijf dat onder meer speelautomaten levert en zelf twee eigen casino’s exploiteert in Langweer en Sneek. Het casino in Sneek is, net als dat van de concurrent, niet groot. Maar het bekende roulettespel en een groot aantal gokkasten staat voor de bezoekers klaar om een kansje te wagen en wellicht met een mooi geldbedrag weer huiswaarts te gaan.

Elders in de regio

Zoek je het iets verder uit de buurt, dan kun je onder meer terecht in Joure en Lemmer, want ook daar zijn vestigingen van Flash Casino te vinden. Lemmer beschikt bovendien over een vestiging van FunCity Casino, terwijl in Heerenveen een vestiging van Flamingo Casino het straatbeeld siert.

Wil je gokken bij Holland Casino, dan zul je naar Leeuwarden moeten afreizen. In deze stad bevindt zich aan de Heliconweg 56 het enige Friese casino van die keten. Daarmee is Leeuwarden de enige plek in Friesland waar je het roulettespel kunt spelen onder leiding van een croupier en met echte fiches in plaats van door middel van een automaat. Dat geldt overigens net zo voor poker en blackjack.