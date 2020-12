Casino's in de provincie Friesland op een rijtje

Toch komen de Friezen er in vergelijking tot bijvoorbeeld Zuid-Holland enigszins bekaaid vanaf. In die provincie zijn namelijk ruim zes keer zo veel locaties waar je een gokje kunt wagen blijkt uit de casino kaart van CasinoScout - dat is ook logisch, want Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van ons land en hoe meer mensen er zijn, hoe groter ook het aantal casinobezoekers is.

Wie deze redenatie volgt, komt vanzelf tot de conclusie dat in Drenthe het aantal casino’s waarschijnlijk nog lager is dan in Friesland. Welnu: dat klopt inderdaad. Friesland telt vijfentwintig casino’s en Drenthe slechts negentien.

Holland Casino

Het aantal casino’s in een bepaalde regio zegt natuurlijk op zich niets over de kwaliteit ervan. Het geeft hooguit aan dat je meer of minder keus hebt.

In hoofdstad Leeuwarden bevindt zich de enige Friese vestiging van Holland Casino en die doet natuurlijk qua inrichting, sfeer en spelbeleving niets onder voor alle andere vestigingen van dit concern. Alle bekende casinospelen zijn hier beschikbaar, van de roulettetafels tot blackjack en van poker tot diverse slotmachines.

Een avondje Holland Casino staat algemeen bekend als een echte avond uit, vandaar dat ook op prijs gesteld wordt dat de gasten zich er vertonen in passende kleding. Met een joggingbroek en een versleten T-shirt aan kom je hier niet binnen. Het bedrijf heeft immers een reputatie hoog te houden op het gebied van beleving en die kan alleen op deze wijze worden gegarandeerd.

Sneek is koploper

Niet Leeuwarden, maar Sneek is koploper in het aantal casinovestigingen. Er zijn namelijk zes bedrijven in de gokbranche actief in deze gemeente. Het zijn Jack’s Casino, Toy Toy Casino, Noord Casino, Automatenbedrijf Krikke, E. de Vries Speelautomaten en Pecch.

Dit zijn overigens geen Pay ‘n Play casino’s welke steeds populairder worden in Nederland. Waar deze zijn gevestigd en hoe deze werken kun je hier alles over vinden. Pay ‘n Play casino’s zijn veilig, betrouwbaar en indien je kiest voor een goed casino dan is het spelaanbod enorm.

Overigens staat Leeuwarden met vijf casino’s wel op de tweede plaats. Naast het al genoemde Holland Casino heb je daar Las Vegas Leeuwarden, Multigame Amusement, Power Play en Ster Amusementsapparatuur. Als bezoeker heb je dus daadwerkelijk iets te kiezen en kun je de bedrijven bezoeken waarbij je jezelf het meest prettig voelt.

Sowieso geldt voor alle casino’s dat ze onder streng toezicht staan en dat de apparatuur regelmatig gecontroleerd wordt, zodat er niet mee gesjoemeld kan worden en elke bezoeker een eerlijke kans maakt om iets te winnen.

Heerenveen op plek 3

Ook in Heerenveen kun je gerust een gokje wagen. Net als in Sneek vindt je hier een vestiging van Jack’s Casino, verder is er ook een Flash Casino aanwezig. Deze twee casinoformules zijn allebei onderdeel van JVH Gaming.

Het derde casinobedrijf in deze gemeente is S. Postuma. Met drie casino’s staat Heerenveen op de derde plaats van het totaaloverzicht. Joure, Langweer en Lemmer tellen elk twee casino’s en in Appelscha, Balk en Harich is één casino te vinden. Ook voor de bezoekers van de Waddeneilanden is het mogelijk om eens een casino binnen te stappen. Zowel op Ameland als op Terschelling is namelijk een casino te vinden.