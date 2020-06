Buitenschoolse Opvang terug in Top & Twel

In tegenstelling tot 2 jaar geleden, toen de opvang moest sluiten wegens te weinig aanwas, zijn er nu genoeg aanmeldingen. Een grote aanwinst voor beide dorpen! De Buitenschoolse Opvang is verbonden aan CBS It Harspit via stichting Kinderopvang Friesland.

Vooralsnog gaat het alleen om naschoolse opvang. En er zijn nog plekken vrij!

Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar plaatsingen@kinderopvangfriesland.nl.