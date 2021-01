Breng kleur in uw bedrijf of woning met Sytsma antiek & woonaccessoires

SNEEK-Door de lockdown brengen we meer tijd thuis door en gaan o.a. bedrijven hun interieur opknappen, bij Sytsma antiek & woonaccessoires is gelukkig sinds eind vorige week de alom bekende kalk/krijtverf van het merk PTMD weer te krijgen na drie jaar van afwezigheid.

Deze verf staat bekend om zijn supermatte uitstraling, zeer goede dekking ( 12 m2 per liter), geurarm, een Europees eco-label en makkelijke verwerkbaarheid.

Het mooiste van de verf is het feit dat het op alle ondergronden dekt, mits de ondergrond even goed schoon wordt gemaakt met twee dopjes st. marc ( biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel) op 5 liter water, 24 uur drogen en met deze verf heeft u altijd een zeer mooi eindresultaat omdat het oneffenheden en beschadigingen mooi opvult.

De dames van Livera in Sneek op de Oosterdijk gingen u al voor en kozen voor de kleur swanky black en romantic taupe om hun winkel een boost te geven.

De volgende kleuren zijn leverbaar ; mystic grey, charcoal black, distressed cream, opal green, vintage green, swanky black, hot white, pure white, romantic taupe en earth grey.

De verf is geschikt voor wanden, kastjes, stoelen, tafels en zelfs voor keukens door zijn schrobklasse I waardoor het goed is af te nemen is zonder vlekken achter te laten.

Er zijn blikjes van 0,2 liter ( goed voor ruim 3m2) op voorraad voor 8,50 per blikje en grote blikken van 2,5 liter ( goed voor 30 m2) voor 69,95, alle prijzen zijn inclusief 21 % btw en in Sneek en omgeving worden de blikken bij u gebracht, of u kunt ze afhalen of worden verzonden.

Maak uw eigen paleis(je), winkel of appartement nog mooier op een simpele, snelle en milieuvriendelijke manier met weinig inspanning en een verbluffend eindresultaat.

Op onze site www.sytsma.nl vindt u onder het kopje wonen en dan bij PTMD verf nog meer uitleg en handige tips.

De verf is te bestellen per mail op info@sytsma.nl of telefonisch op 06-18914260 of 06-29116924.