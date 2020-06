SNEEK- Voor de Gemeente Súdwest-Fryslân voert Koninklijke Sjouke Dijkstra vanaf eind april 2020 werkzaamheden uit voor het bouwrijp maken van fase C van de wijk Harinxmaland in Sneek.

Het terrein wordt zodanig ingericht dat er na de bouwvak gestart kan worden met de bouw van de woningen. De werkzaamheden omvatten in hoofdlijn het verrichten van grondwerk, het aanbrengen van een stalen damwand, rioleringswerk en straatwerk. Afgelopen week is het plaatsen van de stalen damwanden begonnen in samenwerking met Bouwhuis Aannemingsmaatschappij ‘Bouwmij’ BV uit Beerzerveld. Sweco Nederland verzorgt de directievoering op het project.

Klik voor meer informatie over dit project op de link: https://www.sjoukedijkstra.nl/…/bouwrijp-maken-harinxmalan…/