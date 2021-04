Boeren en tuinders werken aan natuurlijke alternatieven om onkruid te bestrijden

SNEEK-Steeds meer boeren en tuinders maken gebruik van natuurlijke alternatieven om onkruid te bestrijden en gras te behandelen. Daardoor wordt steeds minder glyfosaat gebruikt in het voorjaar. Wat de beste methode is wordt op dit moment nog onderzocht. Zo zijn dit jaar op demovelden verschillende technieken in de praktijk uitgeprobeerd en vergeleken. Hieruit blijkt de nadrukkelijke wens van boeren en tuinders om te innoveren. Ook komen zij hiermee tegemoet aan de maatschappelijk wens voor meer natuurlijke bewerking en meer groene velden.

In de herfst en winter telen veel boeren gras of rogge op hun land om zo te bodemkwaliteit te verbeteren. In het voorjaar maken deze zogenaamde groenbemesters weer plaats voor een volgend gewas. Vaak wordt daarbij nu nog glyfosaat gebruikt. Dit kan gele of oranje velden veroorzaken.

Natuurlijke alternatieven

Vanuit de maatschappij is er vraag naar verminderd gebruik van glyfosaat. Tegelijkertijd willen boeren en tuinders innoveren en liever zo veel mogelijk natuurlijke alternatieven gebruiken. ‘In ons werk is het belangrijk om voortdurend te innoveren. Daarbij willen wij zo goed mogelijk omgaan met ons land. Ook komen wij graag tegemoet aan behoeften vanuit de maatschappij. Dat doen wij voor ons allemaal,’ aldus LTO Noord-bestuurder Nico Verduin. Er wordt volop gewerkt aan alternatieve methoden om de groenbemester te behandelen. In projecten als Vruchtbare Kringloop Overijssel en Vruchtbare Kringloop Achterhoek werken deelnemers al bewust meer met deze natuurlijke alternatieven. Dit gaat nu op grotere schaal gebeuren. In 2021 worden er over meerdere regio’s praktijknetwerken opgezet om de mogelijkheden van deze natuurlijke alternatieve methoden te onderzoeken. Ieder praktijknetwerk bestaat uit ten minste 10 – 15 agrarisch ondernemers. ‘Dit is alweer onze volgende stap. Uiteindelijk is ons doel dat wij bijna alleen nog op een natuurlijke manier onze groenbemesters behandelen’, zegt Nico Verduin.

Glyfosaat

Glyfosaat is een gewasbeschermingsmiddel dat is goedgekeurd voor gebruik in de landbouw door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA); het kan dus veilig gebruikt worden. Toch zien boeren en tuinders het belang van het zoveel mogelijk gebruiken van alternatieve methoden. Daarom maken zij gebruik van Integrated Pest Management (IPM). Met IPM worden bij voorkeur natuurlijke en mechanische middelen en methoden toegepast voor het bestrijden van onkruid of het gras te behandelen. Glyfosaat wordt dan alleen gebruikt als een natuurlijke oplossing niet afdoende is.