Boeren en tuinders pakken uit met kerst op 18 en 19 december

SNEEK- In aanloop naar de kerstdagen, in dit roerige jaar, zoeken we allemaal naar verbinding. We hebben behoefte aan contact met onze naasten, ook nu dat even niet (fysiek) kan. Om toch met een warm gevoel de kerstdagen in te gaan ‘pakken boeren en tuinders uit met kerst’. Een initiatief van LTO Noord, Boert Bewust en ZLTO.

‘Wij nodigen je graag uit om in de dagen voor kerst, in eigen omgeving en vanuit je eigen auto, met je gezin te genieten van een avond uit op het sfeervol verlichte platteland’, zegt Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord. ‘Uiteraard geheel coronaproef en volgens de RIVM-richtlijnen. Op www.boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl zie je in één oogopslag wat er in jouw buurt wordt georganiseerd en kun je je eenvoudig aanmelden’.

Platteland in kerstsfeer

Op verschillende locaties in Nederland worden op 18 en 19 december door boeren en tuinders activiteiten georganiseerd voor het hele gezin. Denk aan puzzeltochten, verlichte boerderijenroutes en gezellig aangeklede afhaalpunten (drive-throughs) om bijvoorbeeld streekproducten op te halen en alvast lokaal je kerstboodschappen te doen.



Benieuwd wat er in jouw regio wordt georganiseerd?

Kijk op www.boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl en meld je aan.

Het initiatief ‘Boeren en tuinders pakken uit met kerst’

De kerstactie is een initiatief van LTO Noord, Boert Bewust en ZLTO. Boeren en tuinders weten als geen ander dat je er voor elkaar moet zijn. Dag in dag uit zijn ze bezig met ons dagelijkse eten en drinken, groen in en om ons huis, een gezonde leefomgeving en een mooie, diverse natuur. Producten waar we allemaal van genieten. Ook tijdens deze feestdagen.