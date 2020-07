Bo Anema (25): jonge ondernemer met ambitie

SNEEK - Bo Anema is 25 jaar en heeft al vijf jaar haar eigen bedrijf: Vitamine Bo. Klein begonnen en inmiddels uitgegroeid naar een bedrijf met vijf foodtrucks, een webshop, bezorging aan huis en twaalf jonge vrouwen aan het werk.

Het draait allemaal om fruit een een gezonde levensstijl bij Bo. Toen ze daar zelf een paar jaar geleden erg mee bezighield, nam ze het besluit om er haar werk van te maken. Enkele jaren geleden vierde Bo met vriendinnen de Sneekweek en het viel haar op dat er eigenlijk niets gezonds te krijgen was. Dat moest anders, dacht ze, en een jaar later was Vitamine Bo een feit.

De eerste jaren combineerde ze het runnen van een eigen bedrijf met haar studie commerciële economie. Dat diploma heeft ze gehaald en nu is ze fulltime ondernemers. Haar bedrijf groeit gestaag door. Ze komt uit een echte ondernemersfamilie. Haar vader heeft een grote machinehandel in Arum en vliegt de hele wereld over voor zijn werk.