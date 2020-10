Bitcoin telt meer dan 100 miljoen gebruikers

INGEZONDEN - Na de bekende Bitcoin bullrun in 2017 lijkt het de afgelopen jaren erg rustig te zijn in bitcoinland.

De koers is van de all-time-high die eind 2017 reikte tot $20.000 momenteel gedaald tot de huidige koers die op het moment van schrijven rond de $10.500 kabbelt. Tóch is de digitale munt nog volop in gebruik. Zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Cambridge, bitcoin telt inmiddels meer dan 100 miljoen gebruikers.

Dit is het derde opeenvolgende jaar dat Cambridge de resultaten van hun onderzoek naar buiten brengt. Het eerste onderzoek werd drie jaar geleden gepubliceerd. Bitcoin telde destijds 45 miljoen unieke wallet-adressen, dit jaar zijn er ruim 191 miljoen unieke wallet-adressen.

Mede door de mogelijkheid voor gebruikers om meerdere bitcoin wallet-adressen aan te maken, is het nagenoeg onmogelijk is om aan de hand van het aantal wallet-adressen te bepalen hoeveel individuele gebruikers de digitale munt heeft. De universiteit schat dat 90% van de gebruikers meer dan een wallet-adres heeft.

Volgens het onderzoek wordt de groei in bitcoin gebruikers onder andere gestimuleerd door het toenemende aantal cryptocurrency partijen, waardoor bitcoin kopen en verkopen steeds makkelijker wordt.

50 miljoen actieve traders

Naast het totaal aantal bitcoin wallet-adressen (190 miljoen) en de de schatting dat deze wallet-adressen worden beheert door ongeveer 100 miljoen individuen heeft de universiteit ook de activiteit van de wallet-adressen bekeken.

Met 400.000 van de 190 miljoen wallet-adressen wordt dagelijks gehandeld en met 53 miljoen van de wallet-adressen wordt sporadisch gehandeld en zijn actief te bestempelen.

De groei in het aantal unieke wallet-adressen geeft weer hoe de prijs niet altijd een juiste weerspiegeling is van de populariteit van Bitcoin.

Met 100 miljoen unieke gebruikers -ter vergelijking Duitsland heeft 80 miljoen inwoners- is het veilig om te zeggen dat bitcoin niet snel meer weg te denken is, ongeacht de prijs. De kracht van bitcoin zit het in de verantwoordelijkheid die de gebruikers over hun eigen tegoeden hebben. Als gebruiker ben je zelf volledig verantwoordelijk, juist in een aankomende economische crisis besluiten veel bitcoiners hun vertrouwen in Bitcoin te plaatsen.

Bitcoin staat nog steeds in de kinderschoenen, ben je geïnteresseerd en wil je bitcoin kopen? Doe altijd je eigen onderzoek en gebruik alleen geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.