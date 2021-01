Bitcoin in Friesland mateloos populair

INGEZONDEN - In Friesland richten beleggers zich massaal op Bitcoins. De koers van deze cryptomunt staat namelijk op recordhoogte, ondanks het feit dat de coronacrisis nog steeds niet voorbij is.

In maart 2020 begon het coronavirus de markt te beïnvloeden en voor enorme onzekerheid te zorgen. Aandelenkoersen van grote bedrijven en de waarde van olie en goud kelderden hard naar beneden. Dit was ook het geval met Bitcoin: deze daalde naar een waarde van 4.800 euro, maar inmiddels is de koers explosief gestegen.



Als de koers van Bitcoin enorm daalt, dan daalt ook het vertrouwen in deze en andere cryptocurrency. Althans, dat zou je verwachten. Cryptobedrijf BLOX heeft een enquête gehouden onder ruim 1300 beleggers met de vraag hoeveel vertrouwen zij nog hebben. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het vertrouwen in de Bitcoin onder de Friezen alleen meer is gestegen!

Friezen veel vertrouwen in Bitcoin

Sinds corona is de waarde van Bitcoin zes keer meer waard geworden. 81% van de ondervraagden zegt dan ook dat ze (veel) meer vertrouwen hebben gekregen in cryptocurrency dan een jaar geleden, toen corona nog niet bestond. Sterker nog: in Friesland ligt dit percentage zelfs nog hoger!

Bitcoin blijft populairst, gevolgd door Ethereum

In Friesland is Bitcoin de populairste cryptomunt. 82% heeft van de respondenten heeft namelijk in Bitcoin geïnvesteerd. Op nummer twee staat Ethereum met 46%. Verder zijn er ook kleinere munten zoals XRP (3%) waar beleggers hun geld in hebben gestopt.

Voornamelijk mannen

76% van de investeerders uit Friesland is man, dus vrouwen zijn flink in de minderheid. Mannen hebben daarnaast vaak ook een andere beleggingsstrategie dan vrouwen. 51% van de vrouwen belegt namelijk voor de korte termijn, terwijl 80% van de mannelijke respondenten zegt Bitcoin te kopen om op de lange termijn van te kunnen profiteren.