Binnenstad Sneek spic & span

SNEEK- “De opening van het Watersport- en toeristenseizoen staat op punt van beginnen. We snakken allemaal naar een verdere heropening en een volle binnenstad. En we snakken ook allemaal naar wat meer onderling contact. Laten we dinsdag 30 maart tussen 10.00 – 12.00 uur allemaal de ramen van onze winkels en horecazaken wassen en de stoep voor onze zaak vegen! Als symboliek voor de opening van het Watersport- en toeristenseizoen en als voorbereiding op de verdere heropening van onze prachtige binnenstad. En om elkaar weer even op straat te spreken.”