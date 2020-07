Bijzonder opleidingsconcept Patyna werpt zijn vruchten af

De leerlingen zijn omgeschoold via een bijzonder concept: leerlingenteams. Twee grotendeels zelfsturende teams, die vanaf de eerste dag meedraaiden in de zorg en één dag in de week naar school gingen. "Wat het concept zo bijzonder maakt is dat de leerlingen extra werden ingeroosterd", vertelt Joke Muizelaar, praktijkopleider bij Patyna. "Ze kregen daardoor veel ruimte om te leren en te ontwikkelen. Bovendien zorgden deze extra handen voor meer aandacht voor de bewoners. Een win-win situatie dus!



Na het eerste jaar zijn de leerlingen van locatie gewisseld. De leerlingen hebben de ouderenzorg op deze manier in de volle breedte leren kennen. Eén van de geslaagde leerlingen is Willemien. "Het werken met ouderen is mooi omdat je hun dag wat mooier kan maken. Het is echt een prachtig beroep. Ik ben heel blij met de kans die ik heb gekregen." Inmiddels zijn meerdere leerlingenteams bezig. De verwachting is dat zij in februari 2021 hun diploma mogen ontvangen.