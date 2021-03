De Wijn & Whisky Schuur van Bijlsma: Hofleverancier

SCHARNEGOUTUM/SNEEK- De Wijn & Whisky Schuur (Bijlsma wijnimport VOF) in Scharnegoutum krijgt het predicaat Hofleverancier. Op dinsdag 6 april ontvangen eigenaren Paul en Martha Bijlsma uit handen van commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok het predicaat. Dit gebeurt in aanwezigheid van burgemeester De Vries van Súdwest-Fryslân.

Bijlsma Wijnimport bestond in 2019 honderd jaar en is van oudsher een familiebedrijf. Het werd in 1919 opgericht door Rinnie Aukeszoon Bijlsma, een visser die met paling op Londen voer. Na een ongeluk aan boord waarbij een sleepkabel zijn been afkneep, moest hij zijn zee tjalk verkopen en begon hij in de Sneker binnenstad een slijterij en wijnproeverij. In 2006 kochten de huidige eigenaren een voormalige kalvermesterij bij Scharnegoutum en bouwden die om tot een whiskyschuuur die binnen en buiten de provincie grote bekendheid geniet.

De titel Hofleverancier wordt toegekend aan kleine en middelgrote ondernemingen die van belang zijn voor de regio, een vooraanstaande plaats innemen in branche, een goede naam hebben en financieel gezond zijn.