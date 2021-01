Bij Livera maken ze van de nood een deugd

“Over een kleine 3 weken (1 februari) heb ik precies 22 jaar geleden de zaak overgenomen van de Familie Eringa. Met de ervaring als hun jarenlange bedrijfsleidster ben ik vol energie in dit avontuur gesprongen.

Nu 22 jaar later ben ik nog steeds trots op, blij met en enthousiast over mijn “winkeltje”. Ik heb een prachtige onderneming met een geweldige franchiseorganisatie in een fantastisch pand in hartje Sneek. Mijn team mag niet in dezelfde adem genoemd worden, daar zijn ze me te dierbaar voor. Niet alleen het huidige team, maar ook alle dames die mijn team ooit versterkt hebben verdienen dit compliment!

Ik weet als geen ander dat je als zelfstandig ondernemer risico’s loopt en snoeihard moet werken. Dat past ook bij mijn karakter, mijn leven en mijn gezin. Maar de risico’s die ik nu loop met de rug tegen de muur, het mes op de keel en aan je lot overgelaten, behoren niet tot deze ondernemersrisico’s!!! Dit drama is voor geen enkele ondernemer te dragen, deze zorgen zijn vreselijk.

We zijn vol energie begonnen met het opfrissen van de winkel. Schoonmaken waar normaal het daglicht niet komt, een lik verf hier en daar, opruimen en opnieuw de collectie inhangen. We waren er klaar voor om de 20e weer te gaan shinen, maar de vooruitzichten zijn slecht…onwerkelijk slecht…

De dagen zijn zo fijn om met de meiden gillend, zingend, lachend, etend en klussend door te brengen, we houden de moed erin!!!! En wat wordt de winkel weer mooi. Dankjulliewel lieve Bregina, Irma, Charlotte & Sanne.

Grutsk op jim”, schrijft Anja.