Beveiligen middels alarm, camera of beide?

Niet alleen omdat het tot een verlies kan leiden van veel waardevolle, persoonlijke spullen, maar ook omdat het een grote impact heeft op je gevoel van veiligheid. En als je je ergens veilig wilt voelen, is het wel je eigen huis. Beveiligingssystemen worden dan ook meer en meer geïnstalleerd om inbrekers buiten de deur te houden. Maar de keuze voor beveiliging gaat vaak samen met de vraag: kies ik voor een alarm en/of een camera? In dit artikel worden de eigenschappen van alarmsystemen en beveiligingscamera’s besproken, zodat de keuze voor het type beveiliging een stuk makkelijker wordt.



Alarm

Een alarmsysteem dient voor detectie en vertraging. Geavanceerde alarmsystemen, zoals Ajax alarmsystemen, hebben sensoren die o.a. rook, vuur, water, glasbreuk, temperatuurverschillen en bewegingen detecteren, evenals het openen van deuren en ramen. Alarmsystemen hebben enerzijds een preventieve werking: inbrekers kunnen schrikken als zij het alarm horen en besluiten te vluchten. Mocht de inbreker niet vluchten, dan heeft hij door het alarm wel minder tijd om buit te maken. Immers gaat het bij het afgaan het alarm een signaal naar de meldkamer dat er controle moet plaatsvinden. Als er sprake is van inbraak zal de alarmcentrale hulpdiensten inschakelen. De kans dat de inbreker een grote buit heeft, wordt door de snelle respons geminimaliseerd.



Camera

Ook de beveiligingscamera heeft een preventieve werking. Camera’s die in het zicht hangen schrikken inbrekers af, immers zijn camerabeelden hard bewijsmateriaal. Daarnaast dient een camera ter identificatie en verificatie. Camerabeelden zorgen ervoor dat (potentiële) inbrekers herkenbaar zijn. Ze leggen verdachte situaties/personen vast waardoor eerder kan worden ingrepen, en vormen bewijsmateriaal als er reeds een inbraak is gepleegd. Dit bewijsmateriaal kan er voor zorgen dat de inbrekers eerder worden opgepakt wat wellicht leidt tot teruggave van je gestolen goederen. Daarnaast moet je bewijs hebben van de inbraak om aanspraak te kunnen maken op een claim bij de verzekering. Camerabeelden zijn gedetailleerde bewijsstukken.



Alarm met camera

Zowel een alarmsysteem als een beveiligingscamera is een goede manier om je woning te beveiligen. Een combinatie van de twee echter, maakt je woning uiteraard nog een stukje veiliger. Je kunt bijvoorbeeld een Ajax alarmsysteem met camera kopen. Is er sprake van een verdachte situatie in of rondom je woning? Dan gaat het alarm af en krijgen jij en de hulpdiensten hier een melding van. Via de camera kun je live de beelden bekijken, waar je je ook bevindt. Zo zie je direct wat er aan de hand is. Mocht er inderdaad sprake zijn van bijvoorbeeld een inbraak, dan kun je direct actie ondernemen. De camera neemt de beelden op, zodat je altijd bewijsmateriaal achter de hand hebt.

Voor welk type beveiliging kies jij?