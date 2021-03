Betonlook ook de trend van 2021

Of je kiest voor een betonlook in de woonkamer, badkamer, keuken of slaapkamer, het creëert direct een geheel eigen en prachtige look en een perfecte match met vele stijlen. Tijd om er eens iets meer over te weten.

Van een muur in de woonkamer tot de vloer in je badkamer of als eyecatcher op een trap. Maar naast mooi is betonstuc ook op veel uiteenlopende ondergronden aan te brengen. Een betonlook kan gecreëerd worden door betonstuc of beton ciré. Beton ciré komt van het franse woord ‘béton ciré’ wat vrij vertaald betonstuc betekent. ‘Beton ciré’ dan ook hetzelfde als ‘betonstuc’. Wel zijn er binnen deze productgroep verschillende merken en producten met ook verschillende samenstellingen.

Samenstelling

In betonstuc zijn twee typen te onderscheiden; de droge mortel in poedervorm en de kant-en-klare stucpasta. Omdat de droge mortel meestal moet worden aangelengd met een kleurstof of kleurpigment en hars, kan door niet de juiste verhouding het eindresultaat ernstig beïnvloed worden. Niet alleen in kleur maar ook in de sterkte van de betonstuc. De kant-en-klare betonstuc bevat gemalen beton, cement, kwarts, pigment en een kunstharsdispersie (een kunstmatig gefabriceerde hars zoals ook gebruikt wordt in latex en dunpleister). Dit deel hars kan per merk verschillen maar juist de toegevoegde percentage kunsthars is bepalend voor de waterdichtheid en de vet bestendigheid van de betonstuc. Hoe hoger het hars percentage, hoe beter de betonstuc bestand is tegen water en vet.

Waterdicht

En juist die waterdichtheid maakt dat betonstuc uitermate geschikt is voor natte ruimtes. Denk daarbij aan wanden en vloeren van de badkamer of het toilet. In badkamers zie je zelfs dat wasbakken worden gestuct met betonstuc. En ook in de keuken geeft het, mede doordat het goed bestand is tegen water en vet, een prachtig eigentijds resultaat op het aanrechtblad.

Ondergrond

Het grote voordeel van betonstuc is zoals eerder aangegeven dat het op praktisch elke ondergrond verwerkt kan worden. Denk aan kalkzandsteen, zandcement, beton, gips- en stucplaten, giboblokken en gasbeton. Zelfs betonstuc op hout is mogelijkheid. Het belangrijkste is data de ondergrond vlak en glad is. Wordt betonstuc gebruikt op een zuigende ondergrond, dan is een voorbehandeling verstandig. Om een goed resultaat te krijgen is het daarom verstandiger om voor een goede maar goedkope stukadoor te kiezen.

Metallic stuc op wanden

Een trendsetter is de beton ciré met metallic accenten. Hierbij geven metalen zoals tin, koper en ijzer maar ook de edelmetalen zoals goud, zilver en brons de beton ciré wand of vloer net die chique maar soms ook een rauwe industriële look. Omdat de diverse typen metallic ook prima gecombineerd kunnen worden met verschillende kleuren betonstuc, is er altijd een kleur die bij jouw wensen past. Wanden afgewerkt met een roestig of oxiderend effect geven bijvoorbeeld een mooi chique en tegelijk industriële look. Naast de kleuren kan door het gebruik van verschillend gereedschappen als stucspanen, kwasten en sponzen, ook nog diepte gecreëerd worden.